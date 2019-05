In difficoltà nella scelta dei nuovi lampadari moderni per la cucina e il soggiorno? Vi proponiamo 10 alternative

Spesso l'acquisto dei lampadari si trasforma in un autentico rompicapo.



Modelli da capogiro che finiscono per risultare inaccessibili a causa degli alti prezzi di listino; soluzioni illuminotecniche low-cost che svilliscono le scelte compiute sul fronte dell'arredamento; eterni dubbi tra brand dello stesso livello; proposte accattivanti dal punto di vista economico, ma del tutto inadatte con il gusto personale e lo stile domestico.



Proviamo a districare questa "matassa" con dieci lampadari moderni, tra cui alcune novità 2019 e "classici moderni", che possono mettere d'accordo sia la passione per il design, sia le esigenze di budget.

1. Vitruvio di Artemide

Progettata da Atelier Oï e datata 2019, questa lampada a sospensione si caratterizza per la presenza di tre aste metalliche, poste all’interno della sfera, che sostengono il globo di vetro. A disposizioni anche le varianti da tavolo e da terra.

Photo Credits: artemide.com

2. Baja 902/23 di Gibas

Adatta a chi è alla ricerca di una sospensione dal design essenziale e basico, questa sospensione dispone di un diffusore con schermo interno bianco che facilita la riflessione della luce; all'esterno può invece assumere diverse colorazioni.

Photo Credits: gibas.it





3. Papillon di Forestier

Più scenografico e completamente realizzato in metallo, questo lampadario progettato da Élise Fouin conquista lo sguardo per le evoluzioni delle sue tre "calotte", con diametri e forme diverse. In vendita in tre versioni dimensionali, viene propone in diversi colori, tra cui rosa rame, grigio, champagne, blu grigio e blu.



Photo Credits: forestier.fr

4. Modu M di Teo

In vetro soffiato e acciaio, questa sospensione è l'ideale per chi desidera un lampadario moderno, informale, potenzialmente estendibile fino a formare una piccola serie. Oltre al prezzo competitivo, tra i punti di forza si segnalano le diverse combinazioni cromatiche e dimensionali, con la possibilità di associare i colori nero, grigio, oro, grigio blu, verde chiaro, rosa.

Photo Credits: archiproducts.com

5. Lafra di Sforzin

Firmata dal designer Andrea Barra, questo lampadario a LED in acciaio, dispone di finitura cromo, nero, rame, oro. Si può acquistare con o senza dimmer, per potenziare o diminuire il flusso luminoso.

Photo Credits: sforzinilluminazione.com

6. Veli Suspension Large Gold di Slamp

Il Goldflex® è il materiale scelto dal designer Adriano Rachele per questo eccentrico e moderno lampadario, che introduce nell'ambiente in cui viene inserito un'impronta preziosa e una notevole carica decorativa.

Photo Credits: slamp.com

7. Mamam di Seletti

I sette cavi di questa sospensione in plastica possono raggiungere una lunghezza pari a 3 o 4 metri, con i quali dare vita a un'articolata composizione a soffitto.



Photo Credits: seletti.it

8. Croco 96 di Gervasoni

Progettata dalla designer e architetto Paola Navone, questo lampadario moderno è realizzato in crocodile rattan intrecciato. La soluzione ideale per chi ha una predilezione per i materiali di origine naturale.‎

Photo Credits: gervasoni1882.it

9. 2097-30/50 di Flos

Sofisticatezza e storia si intrecciano in questo lampadario progettato a metà degli anni Cinquanta, del Novecento, ma dall'aspetto ancora estremamente moderno. La struttura centrale in ferro e bracci in ottone, può avere una finitura cromata o dorata.

Photo Credits: flos.com

10. Cupola di FontanArte

A caccia di un evergreen, in grado di superare indenne la prova del tempo? Sotto alla grande cupola in metallo è possibile pranzare e conversare, potendo contare su un'estesa zona illuminata.

Photo Credits: fontanaarte.com

Photo Credits Cover: Modu M di Teo