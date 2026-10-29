Se vivete in un bilocale in cui stendino, aspirapolvere e secchio sembrano coinquilini fissi, niente panico: con qualche idea di design potete farli sparire senza murare neanche un centimetro.

Negli appartamenti di nuova costruzione lo spazio per il ripostiglio è spesso sacrificato per guadagnare qualche metro quadrato di soggiorno. Il risultato lo conoscete: aspirapolvere parcheggiato in corridoio, stendino fisso in salotto, secchi e detersivi che migrano da una stanza all’altra.

Il punto però non è rassegnarsi al disordine, ma progettare la casa come farebbe un interior designer: partendo dagli oggetti più ingombranti. Se ragionate per centimetri, altezze e frequenza d’uso, anche una casa piccola e senza ripostiglio può diventare funzionale e visivamente pulita, senza rinunciare allo stile.





Casa senza ripostiglio: da dove si comincia davvero

Prima mossa: fare l’elenco di tutto ciò che vi crea caos visivo. Di solito sono sempre gli stessi sospetti: aspirapolvere, scope e spazzoloni, stendino pieghevole, asse da stiro e ferro, secchi, detersivi, scale richiudibili, ceste del bucato.

Per ognuno segnate tre dati: quanto è alto, quanto ingombra in profondità, quanto spesso lo usate. Uno stendino da interno chiuso, per esempio, di solito ha uno spessore di 10-15 centimetri e una larghezza intorno ai 90-100 centimetri: informazioni fondamentali per capire dove potete infilarlo.

La seconda mossa è cambiare prospettiva: lo spazio utile non è solo il pavimento, ma anche le pareti e le altezze. Armadi a tutta altezza, mensole sopra le porte, pannelli attrezzati dietro le ante trasformano zone morte in piccoli ripostigli verticali, senza appesantire visivamente la stanza.

Terza regola: preferire mobili multifunzione belli anche all’esterno. Una madia con un vano alto e stretto, profondo circa 35 centimetri, può ospitare l’armadio delle pulizie che vi manca, ma da fuori sembrerà solo una parete uniforme, con ante filomuro coordinate al resto.





Soluzioni di design stanza per stanza

Nell’ingresso e nel corridoio giocate la carta dell’armadio slim. Un modulo profondo circa 35 centimetri, a tutta altezza e con ante lisce, diventa un ripostiglio invisibile per scope, asse, scala pieghevole e aspirapolvere verticale.

In soggiorno potete sfruttare l’intercapedine tra mobili e parete. Una libreria staccata di 10-15 centimetri dal muro lascia lo spazio per far scorrere dietro lo stendino chiuso, senza rubare centimetri utili alla stanza.

In cucina funzionano bene le colonne attrezzate: una parte può ospitare cibo e piccoli elettrodomestici, l’altra diventare un vano alto per l’aspirapolvere a traino. Tra colonna e muro infilate un carrello stretto su ruote con secchi pieghevoli e detergenti.

In bagno o nella nicchia della lavatrice create un mobile lavanderia. Una colonna larga circa 70 centimetri può accogliere lavatrice e asciugatrice in colonna, ripiani per detersivi e un vano verticale per nascondere stendino pieghevole e ferro da stiro.

In camera il sottoletto è oro puro: nei letti contenitore potete sistemare lo stendino da interno in orizzontale e le ceste del bucato. Se avete un balcone coperto, un armadio in resina alto e stretto ospita scope, secchi e detersivi meno usati.





Gli oggetti più difficili da nascondere (e le mosse giuste)

Aspirapolvere e scope stanno bene in un armadio alto e stretto, con una colonna libera solo per loro e ganci interni per i tubi. Se non potete forare le pareti perché siete in affitto, scegliete supporti autoportanti o organizer da appendere al bordo della porta. Per il robot create una “nicchia” sotto una panca o un mobile sospeso, lasciando almeno 5 centimetri liberi ai lati e circa 80 centimetri davanti alla base, come consigliano molti produttori.

Lo stendino è ingombrante solo quando è aperto. Da chiuso, con i modelli sottili da 10-15 centimetri di spessore, può sparire dietro una porta con un semplice gancio, tra armadio e parete se avete almeno 10-12 centimetri liberi, oppure nell’intercapedine tra frigorifero e muro, protetto da un pannello coordinato ai mobili della cucina.

Per l’asse da stiro le soluzioni più scenografiche sono quelle a scomparsa: mobili-specchio pensili che si aprono e diventano mini lavanderie, consolle che si trasformano in asse con ripiano per il ferro. Se lo spazio è pochissimo, un’asse da tavolo o un tappetino da stiro arrotolabile bastano per le emergenze e poi spariscono in un cassetto.

Secchi, detersivi e panni meritano un’organizzazione a parte. Nell’armadio delle pulizie o nel mobile sotto lavello usate cestelli estraibili e contenitori separati per pavimenti, bucato, vetri. I prodotti vanno sempre lasciati nei flaconi originali, ben chiusi, lontani dagli alimenti e fuori dalla portata di bambini e animali; gli esperti di sicurezza domestica ricordano che mischiare detergenti diversi può essere pericoloso.

Per mantenere l’ordine nel tempo, aiutano cinque regole semplici:

eliminare i doppioni e tenere solo gli strumenti che davvero usate;

raggruppare tutto per funzione in piccoli kit portatili;

pensare sempre in verticale, liberando il più possibile il pavimento;

preferire versioni pieghevoli e compatte di ogni oggetto “tecnico”;

rimettere subito ogni cosa al suo posto, scegliendo soluzioni così comode da non farvi venire voglia di abbandonare lo stendino in mezzo al soggiorno.