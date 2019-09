Se il vostro piccolo bagno vi fa impazzire, ecco qualche spunto per ottimizzare il poco spazio disponibile

Nella classifica dei piccoli spazi difficili da arredare, un bagno piccolo occupa il posto più alto del podio.

La necessità di elementi fondamentali (come i sanitari) e l'uso quotidiano di boccette, piccoli oggetti e quant'altro, rendono questa stanza un potenziale incubo.

Non è però impossibile organizzare le proprie cose con qualche idea salva spazio, che ci permette di non affollare la già scarsa superficie del bagno.

Nuovi spazi

Il segreto per economizzare il proprio spazio? Immaginarselo. Cercate luoghi meno convenzionali dove posizionare delle utilissime mensole o rastrelliere. Ad esempio sopra la porta del bagno, posto defilato e ideale per sistemare gli asciugamani.

Nell'angolo

Se vogliamo davvero ottimizare ogni centimetro, non dimentichiamo gli angoli. Optare per elementi "di taglio" può aiutare a risparmiare spazio, oltre che a creare design originali.

Mensole invisibili

Le mensole sono per forza di cose gli alleati migliori, permettendoci di utilizzare spazio verticale. Un upgrade per i bagni in miniatura? Le mensole-contenitore in vetro o acrilico. Trasparenti e funzionalissime.

A porte chiuse

Ci vuole davvero poco a creare spazio dove prima non ce n'era. Un comodo organizer può essere installato col minimo sforzo dietro le ante del vostro mobile bagno, lontano da occhi indiscreti.

Porta asciugamani

Altri elementi a cui occorre trovare spazio sono gli asciugamani. Se state rifacendo il vostro bagno, valutate un lavabo a consolle con struttura in metallo, un po' rétro, che vi permetta di avere un porta asciugamani incorporato.

Compartimentalizzare

Tenere tutto in ordine è spesso necessario nei piccoli appartamenti, in bagno a maggior ragione. Non è facile, ma ci sono alcuni accessori utili. Come questo vassoio estraibile in legno da inserire sotto il lavabo: divide, organizza e si adatta al percorso dei tubi.

Nicchie in doccia

L'ammasso di barattoli e boccette agli angoli della doccia non è mai bello da vedere. Una piccola nicchia nella parete, oltre a risolvere il problema, aggiunge un elemento di interesse al design della stanza.