Seguite il desiderio di rinnovare l'ambiente bagno: potrebbero bastare pochi passaggi per cambiare il suo aspetto!

State pensando di ristrutturare il bagno? Fatevi trovare pronti e super creativi all'appuntamento con muratori, idraulici e maestranze specializzate.



Alle loro competenze e capacità tecnica, unite qualche soluzione ingegnosa e creativa, capace di rendere questa stanza della casa molto più di un - indispensabile - ambiente di servizio.



Rivestimenti, arredi, colore delle pareti, finiture, impianti ed elementi da predisporre a soffitto o sulle pareti: sono tanti gli aspetti sui quali intervenire, anche con un occhio al budget!





1. Rinnovare all'insegna... dell'oro!

Spesso pochi gesti (e investimenti contenuti) sono sufficienti per introdurre qualche elemento di novità in bagno. Un esempio? Rinnovare la rubinetteria del lavandino e il doffione con dispositivi dotati di finiture dorate. Una coppia di accessori in grado di rendere più sofistico l'intero vano.





2. La scaletta per le piante

I fanatici del fai da te non avranno particolari difficoltà a replicare (o, meglio ancora, a personalizzare) l'idea del "soffitto vegetale" in bagno. Una grata metallica appesa al soffito o una scaletta linea, posizionata in orizzontale, possono diventare il supporto per predisporre piante che amano vivere in condizioni di umidità.





3. Optical art

Mosaici o carte da parati waterproof sono sostituiti interessanti dei tradizionali rivestimenti parietali in ceramica. Il loro impiego può dare vita a giocosi - o creativi - effetti visivi, in grado di modificare la percezione del vano.





4. Effetto evidenziatore

Il colore è un grande alleato per è a caccia di un'idea forte per rinnovare il bagno. Le pitture lavabili consentono di scegliere tra una gamma cromatica da capogiro, mettendo anche a disposizione una pluralità di effetti che possono stravolgere completamente i connotati di questa stanza.





5. La cassetteria come mobile bagno

Riciclo creativo o passione per il mondo vintage? Qualunque sia il vostro "spirito guida" in fatto di interior design, un giro tra negozi di modernariato o mercatini vintage vi aiuterà a scovare arredi e accessori, come specchi o vasi, che renderanno davvero unico il vostro bagno.





6. Pavimento o tappeto?

Riflettori puntati... sul pavimento! Molto più che negli altri ambienti della casa, in bagno dovrebbe essere facile da pulire, piacevole al tappo e gradevole nell'aspetto. Le piastrelle cementine continuano a strizzare l'occhio agli amanti del design, grazie agli ottimi risultati visivi che si possono ottenere anche nei piccoli ambienti.





Photo Credits Cover: Piano lavabo in graniglia by Birex