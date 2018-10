Trasformare la casa in pochi passaggi, aumentando i posti letto in tempi ridottissimi? Date un'occhiata a questi 10 divano letto piccoli e troverete la soluzione per voi!

Casa piccola... divano letto piccolo!

L'arredo trasformabile per eccellenza - il divano letto, appunto - si adatta alle esigenze di monolocali e appartamenti di dimensione ridotte assumendo a sua volta forme compatte, ma sempre accattivanti. Trasformabile in pochi gesti in un pratico letto aggiuntivo, questo mobile può diventare nella configurazione chiusa un ottimo alleato nell'arredamento del living, ma anche un complemento - alternativo alla tradizionale poltrona - integrativo della zona notte.

Persino nell'ingresso può risultare utile collocare una poltrona letto, da personalizzare con cuscini e altre dettagli decorativi! Ecco 8 alternative tra cui sceglier il divano letto piccolo più in sintonia con il design della vostra casa!





1. Nio

Dotato di struttura pino massiccio, faggio massiccio e compensato, questo modello è rivestimento in tessuto 100% poliestere, in un sobrio color verde acqua.

Photo Credits: maisonsdumonde.com







2. Clic Clac Sofa Bed

Un divano letto dal ridotto ingombro che è - anche - un ingegnoso alleato in casa: questo modello è infatti in grado di assumere tre diverse configurazioni, con una lunghezza massima di 181 cm con entrambe le estremità disposte orizzontalmente.

Photo Credits: wayfair.co.uk





3. Haru

Del tutto privo di braccioli, questo divano letto piccolo è corredato da due cuscini, che divengono elementi decorativi nella configurazioni chiusa e compatta.

Photo Credits: made.com





4. Kota

Lo schienale ribaltabile consente a questa struttura di trasformarsi da divano adatta anche a tre persone a comodo letto, il tutto nel giro di una manciata di secondi. Perfetto per chi è alla ricerca di un arredo che sia l'equivalente di un letto matrimoniale dalle dimensioni ridotte, ma confortevole.

Photo Credits: habitat.co.uk





5. Seaside

Non può che sollecitare l'interesse di chi ama il minimalismo e la pulizia questo divano-letto singolo caratterizzato da barre verticali in legno disposte su tre lati. Di giorno può essere un divanetto, consigliato anche per arredare l'ingresso; la sera o secondo necessità può accogliere il riposo di una persona.

Photo Credits: lovethesign.com





6. Lychsele Lövås

Prezzo competitivo e praticità d'uso si combinano in questa poltrona-letto di produzione IKEA, che dispone di una finitura in poliestere extra resistente con trama trapuntata e morbida, facile da personalizzare con cuscini e altri apparati tessili.

Photo Credits: ikea.com





7. Felix

Un debole per lo stile vintage? Una preferenza per gli arredi in pelle? Ecco la soluzione adatta al caso vostro: una panca versatile e imbottita che all'occorrenza può diventare un letto in più da utilizzare in casa!

Photo Credits: maisonsdumonde.com





8. Flottebo

La versatillità è il punto di forza di questo divano letto IKEA lungo 200cm e largo 90cm. Provvisto addirittura di un tavolino riposizionabile secondo necessità, si trasforma da divano a letto attraverso il semplice riposizionamento dei cuscino. Non solo: dispone di un vano contenitore, al di sotto della seduta, che fornisce spazio utile per riporre oggetti o biancheria.

Photo Credits: ikea.com