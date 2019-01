Quando la tradizione Made in Italy incontra l'innovazione nel campo delle cucine. Vi presentiamo Veneta Cucine e i suoi modelli più belli e raffinati fatti per durare nel tempo



Sono poche le realtà che puntano sull’innovazione pur rispettando l’integrità e la funzionalità di uno spazio tanto tradizionale come la cucina. Tra queste Veneta Cucine si distingue da cinquant’anni per prendere spunto dal passato e guardare al futuro proponendo un’offerta che, seppure intesa nel modo tradizionale, si adatta al gusto e all’innovazione dei tempi moderni grazie al suo design essenziale dal valore accessibile.



Qui di seguito vi proponiamo i modelli più belli di Veneta Cucine in un mix di legno, materiali hi-tech e tecniche innovative, tutti proiettati verso un racconto corale sui diversi modi di vivere la quotidianità di uno spazio dedicato al gusto e alla condivisione.



Scopriteli con noi.





1. Ethica Decorativo

Tra i modelli più riusciti della gamma Veneta Cucine, Ethica Decorativo è la reinterpretazione di un classico dalla rinnovata sensibilità che si distingue per la qualità delle superfici e soluzioni che abbattono i confini tra cucina e living in modo fluido e funzionale.



2. Start-Time

Vivere gli spazi in modo attuale senza dimenticare quel twist giovanile e dal sapore industrial: Start-Time è un concentrato di design dalle linee pure, vestito di colori moderni e finiture in legno in linea con le tendenze che guardano alla naturalità.



3.Ethica.GO

Quando il legno è protagonista e l’attenzione per le materie viene messa al primo posto: Ethica.GO è caratterizzata da superfici lavorate mediante un procedimento di termostrutturazione che crea un gradevole effetto di naturalità. Da notare l’innovativo sistema di apertura delle ante con maniglietta incassata nello spessore.



4. Oyster Decorativo

Non più lucide nè semplicemente opache, le superfici si impreziosiscono di nuovi effetti ottenuti mediante un procedimento di termostrutturazione che genera una piacevole sensazione di naturalità. Oyster Decorativo si distingue inoltre per la sua struttura ShellSystem, che estende la sua grande praticità anche in verticale.



5. Start-Time.J

Linee pure, colori netti e finiture in legno: Start-Time si arricchisce del sistema di apertura J e restituisce uno spazio dal sapore moderno e assolutamente giovanile.



6. Oyster

La risposta più adatta per chi vuole unire essenzialità e funzionalità. Il colore brillante e l’eleganza della struttura lucida conferiscono alla cucina un tocco attualissimo distinguendosi al tempo stesso per la struttura ShellSystem, evoluzione dei sistemi costruttivi “a conchiglia”.



7. Extra

Perfetta per le personalità più raffinate e contemporanee, in un accostamento tra le essenze e i laccati opachi e lucidi, il progetto Extra fa del legno il suo elemento caratterizzante pur senza rinunciare ad un tocco sofisticato.



8. Dialogo ShellSystem

Tra le caratteristiche di Dialogo ShellSystem spiccano di sicuro la finitura in rovere e l’anta con proporzioni decise e dal sapore tradizionale, che interpretano l’artigianalità avvicinandola alla contemporaneità.



9. Tablet.GO

In un progetto che gioca con l’estetica a contrasto tra superfici piane e a telaio e la naturalità delle finiture legno e il colore brillante, ogni soluzione Tablet.GO risulta unica e assolutamente pratica, per vivere la cucina in modo semplice e sempre intuitivo.



10. Carrera.GO

Tra i modelli più storici di Veneta Cucine, Carrera.GO viene qui riproposta con nuovi cromatismi e configurazioni oltre alle maniglie a incasso che rendono il tutto più pratico e immediato.



Photo Credits: Veneta Cucine