Per molti un bagno dotato di vasca resta un sogno ad occhi aperti. E se aveste la possibilità trasformarlo in realtà, verso quale modello vi orientereste?

Bagni piccoli, bagni cieci, bagni da allestire in vani dalla planimetria complessa: la progettazione del bagno implica un impegno più intenso di quanto si potrebbe prevedere prima di iniziare.

La scelta della vasca da bagno, ad esempio, presuppone un accurato ragionamento in termini di gestione dello spazio interno, oltre che una preventiva valutazione del modo del tutto personale di utilizzare questo ambiente della casa.

L'acquisto di una vasca da bagno freestanding o di un modello da appoggio, in particolare, non può mai sempre compiuto sono a partire da parametri di gusto estetico. Specifiche "regole" alle quali attenersi a livello impiantistico suggeriscono infatti di confrontarsi attivamente con progettisti e tecnici.





Un "amore" al primo sguardo

Spesso è al ritorno da un soggiorno in una struttura alberghiera particolarmente curata o dopo aver fatto un giro tra showroom e negozi di edilizia che inizia a farsi strada nella mente il desiderio di una vasca da bagno da sogno. Il linea generale, il modello freestanding raggiunge la piena espressione in una stanza da bagno dalle dimensioni generose: salvo eccezioni, anche a livello dimensionale, questa prima regola è utile da tenere a mente!

Photo Credits: Vasca da bagno in ghisa; Modello OLD LAVANDE; Collezione Vasche freestanding; Produzione BLEU PROVENCE





La bellezza dello spazio libero intorno alla vasca

Oltre alle questioni direttamente connesse con le dimensioni del vano a disposizione, un consiglio per orientarsi nella scelta è ragionare in termini complessivi, prendendo come riferimento l'intera dimensione domestica. Quando si ha a disposizione un'abitazione provvista di più bagni, magari dall'aspetto moderno o contemporaneo, può valere la pena "sacrificarne" uno per posizionare, proprio al centro della stanza, la vasca desiderata.

Photo Credits: Vasca da bagno freestanding in Quaryl®; Modello THEANO; Design by Christian Haas; Collezione Theano; Produzione Villeroy & Boch





La giusta vasca da bagno per ogni interno

Avete un debole per la vasca freestanding, ma le dimensioni dell'ambiente a disposizione potrebbero non valorizzarla adeguatamente? Anche la tradizionale disposizione lungo la parete può riservare delle modalità di fissaggio diverse da quelle tradizionali e ben si presta ad accogliere modello dal volume compatto, da disporre accanto al muro, ma prive di vincoli diretti.

Photo Credits: Vasca da bagno in Color Tec; Modello HOLLYWOOD; Produzione Devon&Devon







Come accoppiare vasca e doccia?

La scelta tra le due versioni, inoltre, può essere il frutto di una valutazione di carattere funzionale. Molte abitazioni sono infatti provviste di bagni di superficie ampie, che spesso risultano difficili da arredare. Fissare la vasca da bagno lungo la parete, ottimizzando il suo ingombro ed evitando che conquisti un posto "al centro della scena", può rivelarsi "l'arma vincente" per posizione, nel medesimo vano, anche una (sempre!) comoda doccia.

Photo Credits: Vasca da bagno rettangolare in Corian®; Modello UNICO; Design by Imago Design; Collezione Unico; Produzione Rexa Design





Nuovi scenari per l'ambiente bagno

Multisensoriali, idromassaggio, capaci di generare un effetto "spa domestica": la lista dei desiderata si allunga esponenzialmente quando si è alle prese con la selezione della vasca da bagno. Anche per questo, la riflessione tra le due principali modalità di fissaggio, si associa spesso anche a specifiche funzioni aggiuntive di cui l'una o l'altra versione possono disporre.

Photo Credits: Vasca da bagno centro stanza rettangolare; Modello LAZY; Collezione Home Wellness; Produzione Glass1989





Un progetto sempre su misura

L'acquisto di una vasca da bagno freestanding, incluse le varianti provviste dei tradizionali piedini dall'aspetto retrò, può risultare più convincente in presenza di interni classici o dal sapore vintage. Nelle case contemporanee, così come nei piccoli appartamenti e nei monolocali, l'ottimizzazione dello spazio diventa spesso il principio guida dell'interno progetto di arredamento. E un modello da incasso risulta più facilmente gestibile, senza nulla togliere al valore estetico.

Photo Credits: Vasca da bagno rettangolare in acciaio smaltato; Modello BETTELOFT; Design by Tesseraux + Partner; Collezione Vasche da bagno rettangolari; Produzione Bette