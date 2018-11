Il brand low cost danese per la decorazione della casa Flying Tiger Copenhagen ha presentato la sua collezione di addobbi per l’albero di Natale. Scopriteli con noi

Dopo il successo dello scorso anno Flying Tiger Copenhagen torna a proporre la sua collezione Natale 2018, una linea di addobbi per l’albero di Natale, che si riconferma originalissima, divertente e colorata, perfetta per chi cerca una festa eclettica e non convenzionale.

Eccne alcuni selezionati per voi. E vi assicuriamo che la scelta non è stata facile.



Parliamo di circa 90 addobbi, uno diverso dall’altro, pensati e ideati per regalare al Natale il fascino della memoria e riportare anche i più cinici a ritrovare un po’ della magia della festa della propria infanzia.



E c’è davvero un po’ di tutto, dalle classiche palline a cagnolini con tulle e ali, a dinosauri glitterati, pavoni coloratissimi, unicorni, sneakers e perfino hamburger e hotdog.

Insomma, c’è proprio da divertirsi.