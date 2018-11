Personalizzare gli spazi interni della casa con termosifoni di design o personalizzati? Date un'occhiata a queste 8 alternative

Per manifestare la vostra passione per il design avete fin qui fatto leva su lampade, arredi, dettagli home-decor, maniglie tralasciando... i termosifoni?

Potreste essere sul punto di dovervi ricredere. L'universo che raccoglie caloriferi, radiatori, termoarredi e termosifoni è più vivace che mai, con designer che si dedicano a questo settore, premi ad hoc e il costante ingresso nel mercato di soluzioni acute, curiose, persino irriverenti. Da questo ambito in costante evoluzione, nel quale lo sviluppo di soluzioni accattivanti procede di pari passi con il raggiungimento obiettivi di efficienza e con la ricerca dell'innovaziono, anche sul fronte dei materiali, abbiamo selezionato 8 modelli che vi faranno dimenticare (forse!) il fascino dei caloriferi in ghisa di un tempo!





1. Elettrico e free-standing

Viene incontro alle esigenze di coloro che non intendono procedere con un intervento di rinnovamento degli impianti, ma hanno bisogno di migliorare il comfort all'interno di un vano, questo termoarredo elettrico a pavimento. Progettato da Antonia Astori e Nicola De Ponti, dello studio AstoriDePontiAssociati, dispone di una base che ne garantisce la stabilità; è disponibile in oltre 260 tonalità cromatiche.



Photo Credits: Milano free-standing by Tubes Radiatori





2. Come una grande scultura a parete

Perfetto per il bagno, questo scaldasalviette ad acqua calda in acciaio al carbonio arricchisce la parete in cui viene collocato con la forte personalità. Da segnalare anche il profilo piatto, che facilita la pulizia dei vari elementi. Si può scegliere tra più di 80 colori, con finiture sia lucide, sia opache.

Photo Credits: E-SIGN by Cordivari





3. Un tocco "green"

Un debole per al design che attinge al mondo vegetale, in cerca di riferimento e ispirazioni? Potrebbe fare al caso vostro questo termoarredo a pannello progettato da Marco Pisani. Posizionabile in orizzontale o in verticale, riproduce sulla sua superficie decori evocativi di camelie, salici o ribes.‎



Photo Credits: Yin Nature Camelia by K8 Radiatori





4. Un arabesco che scalda

Decorare e, contemporaneamente, riscaldare? Le volute di questo termoarredo a pannello possono addirittura essere enfatizzate dalla retro illuminazione LED.‎

Photo Credits: Paris by Blue Provence





5. Combinare specchio e... calore!

Sempre nell'ottica di associare più funzioni in un unico elemento, tra i termosifoni di design si può menzionare anche questo radiatore con superficie a specchio integrata. Utile nei piccoli vani o nei bagno di dimensioni modeste, può essere anche dotato di mensole in legno nei colori bianco, rovere e wenghé.‎

Photo Credits: Rosy Mirror by Cordivari





6. Il termosifone che si crede un divisorio interno

Frazionare un vano, senza ricorrere a partizioni opache? Vale la pena tenere in considerazione questo tipo di radiatori dall'evidente impronta decorativa e capacità di estensione in varie direzioni. Si tratta di una tipologia composta da moduli, che possono assumere la forma che si desidera all'interno dello spazio domestico. Fungendo, come rivela l'immagine, anche da "parete divisoria scaldante".

Photo Credits: Add-On by Tubes radiatori





7. Quadro o radiatore?

Non esattamente per tutte le tasche, questa tipologia di termosifone strizza l'occhio tanto al design quanto all'arte contemporanea. Realizzato in Olycale® e annoverato tra i modelli più sottili in commercio, è un fan coil altamente personalizzabile. E la "creazione artistica" espost è addirittura modificabile nel tempo, senza dover sostituire il corpo scaldante.

Photo Credits: GREENOR DUNE by Cinier





8. Per chi ha un debole per lo stile industrial

Fin qui avete sempre pensato al termosifone come alla successiva di elementi rigidi, dall'aspetto rigosoro e geometrico. Questo termoarredo a pannello a parete rivoluziona le forme tradizionali e inserisce nell'ambiente bagno o negli altri spazi della casa un elemento che cattura lo sguardo grazia al suo vortice ( o groviglio, se preferite!) di linee.

Photo Credits: Round by Bleu Provence