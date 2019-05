Dai teli in lino al più sofisticato velluto, ecco le ispirazioni per scegliere i modelli di tende moderne perfetti per il vostro salotto

Fondamentali nell’ideazione e nell’arredamento di un salotto quanto un divano, un tavolino da caffè o una di quelle splendide lampade da terra, le tende sono il dettaglio décor che fa la differenza e riempie gli ambienti grazie a un tocco di colore e ai materiali soffici e pregiati.



E se siete alla ricerca della fantasia e del modello che si adatti alla perfezione al vostro salotto moderno, qui in basso non avrete che l’imbarazzo della scelta.



Dai teli in lino al più sofisticato velluto, passando per la sovrapposizione di strati bicolore impalpabili e le fantasie floreali più delicate ed eleganti, ecco dieci modelli di tende moderne per rinnovare il vostro salotto. Scopriteli tutti con noi.







1. Maisons du Monde

“Andy”, tenda con occhielli in lino



2. Zara Home

Tenda in lino con stampe digitali di piante e farfalle

3. Coin Casa



Tenda con stampa foliage all-over





4. Maisons du Monde

“Savora”, tenda in velluto giallo senape





5. Missoni Home

“Worcester”, tenda a frange multicolori



6. Maisons du Monde

“Evans”, tenda con occhielli beige



7. IKEA

“Irmelin”, tenda a due teli bianco e fantasia





8. Zara Home

Tenda leggera in lino rosa salmone





9. Maisons du Monde

“Aston”, tenda con motivi blu pavone



10. H&M

Tenda due teli beige e marrone



Cover photo credits: IKEA