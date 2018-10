Ecco la top ten di tavoli firmati Maisons Du Monde che uniscono praticità ed eleganza a un design sempre attuale



Il vero focolare di una casa è il tavolo. Proprio da questo complemento d’arredo, infatti, passano le grandi decisioni: dalla lista della spesa alla cena per far conoscere i consuoceri fino alla tazza di tisana calda da sorseggiare, il tavolo è sempre presente. E non solo: è il solido appoggio che aiuta nei momenti più delicati.

Per scegliere quello più adatto al vostro design e, prima ancora, all’indole che vi soggiace, ecco 10 modelli di tavoli firmati Maisons Du Monde venati di praticità ed eleganza.

Senza mai rinunciare a un design sempre attuale. Anche quando il gusto è squisitamente vintage!





Tavolino da pranzo mignon, per cenette a lume di candela

Il tavolino da pranzo rotondo Spring si presta particolarmente ad atmosfere romantiche illuminate dal chiaror di luna. Oltre a essere l’ideale per rendez-vous culinario-amorosi, è perfetto anche come fulcro di una dining room dal retrogusto vintage ma non troppo. Le sue linee semplici ed essenziali lo rendono infatti il giusto compromesso tra razionalismo di matrice anni Sessanta e gusto moderno.





Tavoli estraibili da salotto



Il tavolo è importante in ogni sua declinazione, anche nella mini-taglia da tavolino appoggia-tutto. Per dare un tocco di colore originale sia nelle tinte sia nelle forme, il tris di tavolini estraibili Fjord è l’ideale. Pratici come coffee table e decorativi come svuota-tasche dall'allure vintage, questo trio darà non poco brio alla stanza. Sia in salotto sia in camera da letto e perfino in bagno, fateli troneggiare in un angolo per ottenere uno stile très chic e très pop!





Tavolo basso in legno massello

Un classico dell’arredamento che strizza l’occhio al rustico è il tavolo in legno massello. Lo Stockholm è composto di palissandro Shisham, un materiale dalla qualità eccelsa non solo per robustezza ma anche per la sua innata eleganza. L’altezza delle gambe lo rende ideale come tavolino da soggiorno tuttavia si presta anche per gustare il sushi in maniera davvero nipponica, ossia seduti per terra.





Sapore industriale per un tavolo da pranzo chic



Da abbinare a un arredamento minimal, il tavolo da pranzo Long Island in stile industrial si presta particolarmente. Pratico perché ampio senza bisogno di essere allungato, questo tavolo in abete massiccio e metallo riunisce le due anime materiche più eleganti che si possano sprigionare in un salotto. Sedie con imbottitura white-off en pendant a un tappeto tinta unita della stessa nuance daranno il giusto bilanciamento sia a livello cromatico sia a livello sensoriale, stemperando i colori troppo rustici e i materiali ruvidamente al nature.





Tavolo ovale in quercia

Il tavolo ovale in quercia modello Origami è di stampo jap di nome e di fatto! Proprio come le tipiche decorazioni giapponesi in carta, infatti, il suo design è pulito ed essenziale. Oltre a essere comodamente pratico, accogliendo fino a otto persone sedute, il legno chiaro tipico delle querce e il disegno morbido lo rendono riposante anche per gli occhi.





Pino bianco e vetro temperato per luminosità charmant

Newport è il modello di tavolo da pranzo per otto persone pensato per sale luminose e ariose. In pino bianco e vetro temperato, questo mobile si adatta in verità a qualsiasi ambiente e stile, conferendo un tocco di classicità raffinata. Abbinategli sedie in vimini o in ferro battuto per una resa country chic senza pari.





Tavolo basso in massello di olmo riciclato

Si chiama Bruges ed è il tavolo basso in massello di olmo riciclato perfetto da usare come tavolino da caffè. Minimalista nel disegno e pratico nella funzionalità, vi accompagnerà nelle lunghe serate autunnali. Appoggiatevi sopra una tazza piena di tisana calda e un plaid fantasia tartan: l’atmosfera si tingerà di calore puro venato di raffinatezza!





Tavolo da pranzo allungabile con rotelle

Gli amanti dello stile shabby di matrice provenzale non potranno fare a meno di innamorarsi di questa chicca. Il suo nome è Provence, ovviamente, ed è il tavolo allungabile (da sei a quattordici persone con un semplice movimento del piano) che unisce in sé praticità e style. Con gambe rètro in pioppo, rifinite in vernice opaca color avorio patinata e invecchiata, e un piano in pino riciclato, Provence si addice alle sale molto ampie di cottage in campagna o anche ad abitazioni cittadine che strizzano l’occhio al filone rustico.





Tavolo in massello perfetto per l’outdoor

Il Bengali è il tavolo in legno massello di mango che esalta le forme grezze e rende protagonista assoluta la materia. Le linee sobrie ed essenziali e la tinta wengé esotica con vernice brillante dall'effetto cerato lo rendono particolarmente adatto all'esterno, in particolare in un patio o in una veranda. Tuttavia questo gioiello d’arredamento è da accogliere a braccia aperte anche negli interni delle abitazioni al gusto di pregiata salsa batik.









Tavolo vintage anni Sessanta

Un tavolo da favola che sarà il principe dell’arredamento della sala è l’Andersen, dal nome del celeberrimo autore di fiabe come La principessa sul pisello e La sirenetta. In sheesham massiccio e con forme arrotondate che si ispirano ai Sixties, è insolito anche nel numero dei piedi: tre, numero perfetto sia in matematica sia in materia d’arredo.