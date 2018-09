Siete pronti per farvi avvolgere dal fascino del romanticismo shabby chic? Ecco 8 ispirazioni che vi lasceranno senza fiato



Al rientro dalle vacanze abbiamo sempre bisogno di rinnovare un po' gli interni, per avere la sensazione di iniziare un nuovo capitolo ancora tutto da scoprire. E se abbiamo voglia di ricomiciare all'insegna del romanticismo, perchè non affidarci allo shabby chic?

L'essenza di questo stile è custodita proprio nella sua sensibile delicatezza, che racconta un tempo passato ma decisamente contemporaneo allo stesso tempo. Recuperate vecchie librerie da decapare, un letto in ferro battuto, pizzi e drappeggi così come portafiori in legno e lampadari di cristallo.

Il fiore più adatto da posare al centro della tavola? L'ortensia, naturalmente.





Lo studio casalingo

Una vecchia libreria decapata color carta da zucchero, una scrivania in legno recuperata e una sedia in ferro battuto è tutto ciò che vi serve per entrare nel vostro studio casalingo e sognare di trovarvi in un cottage francese.





In camera da letto

Una camera da letto shabby chic che si rispetti vuole la struttura del letto in ferro battuto e un coprieletto così morbido da venire voglia di tuttarvici. Esagerate con la quantità di cuscini, con i pizzi e i merletti, perché più è romantica più è shabby chic.









Romantico relax

La stanza del relax deve farvi sognare. Sì al bianco, all'avorio, al grigio perla, ai divani rivestiti e ai lampadari di cristallo. Sì alle tende in pizzo, a una vecchia libreria con i romanzi più romantici e sì al vostro relax.





La sala da bagno

In bagno non ci sono dubbi, una vasca freestanding alla finestra è tutto quello che ci vuole. Giocate con le tende, ma anche con i fiori e i dettagli che in questo contesto fanno sempre la differenza.





La stanza dei sogni (per baby inquilini)

Anche i più piccoli hanno bisogno di sognare, e possono farlo in maniera decisamente chic. Ok, non resterà sempre così immacolata, ma riempite la cameretta di carte da parati Shabby, decorazioni handmade e dettagli principeschi e l'effetto è assicurato.





La sala da pranzo

Scegliete la stanza più luminosa, dipingetela interamente di bianco e recuperate una vecchia tavola da lavoro con sedie francesi imbottite. Un lampadario in cristallo, un candelabro vintage, un portafiori in latta con ortensie lilla e una tovaglia in pizzo scovata al mercatino dell'antiquariato. Ora siete pronte per prepare una merenda con le amiche degna di Downton Abbey.





Un ingresso suggestivo



L'occhio vuole la sua parte e si sa, la prima impressione è quella che conta. Se volete quindi impressionare gli ospiti concentratevi anche sull'ingresso, che dovrà essere suggestivo e accogliente. Scegliete lunghe e romantiche tende bianche, fiori freschi e profumati e specchi che dilateranno l'ambiente, intensificandone la luminosità.





Il lampadario di cristallo



Un vero must have per le amanti dello shabby e della bellezza delgi interni in generale. Un lampadario in cristallo veste e stravolge qualsaisi spazio, ma a noi piace posizionarlo in camera da letto, davanti a una testata in legno decapato, con quel romanticismo retrò che avvolge l'astmosfera di ricercata eleganza.





Photo Credits: iStock Photo