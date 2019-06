Fresco semplice e intelligente, ecco perché scegliere il bianco e come sfruttarlo per valorizzare gli interni

Gli interni bianchi rendono il contesto moderno e donano una pausa visiva che fa bene all'anima. Partire dal salotto aiuta, poiché sarà questa la stanza ideale dalla quale prendere ispirazione per arredare il resto degli interni.

Quella del bianco è una palette che può far nascere due diverse reazioni: per qualcuno è il colore della moderna eleganza, per qualcun altro invece risulta vuoto e noioso. Nonostante i più scettici però il bianco è il re delle tonalità neutre e la sua versatilità è in grado di valorizzare sorprendentemente qualunque schema di design.

Ecco i nostri consigli per arredare un soggiorno moderno total white, e convincere gli ospiti uno dopo l'altro.

Fai emergere i pezzi rilevanti

Il bianco è il colore della purezza e ha (quasi) sempre l'ambizione di valorizzare gli elementi che veste. In un contesto total white provate a far emergere i pezzi più rilevanti, come ad esempio un divano oppure un pouf, rendendoli più visibili rispetto agli altri.





Crea continuità

Per rendere uno spazio total white ancor più moderno provate a creare una continuità di colore, scegliendo ad esempio un pavimento in resina bianco così come gli element d'arredo più infombranti come il lampadario e il divano. Aggiungete colore soltanto attraverso i più piccoli dettagli.





Concentrati sui dettagli giusti

Una pila di libri dalla copertina bianca rigida, un insieme di candele accese anche di giorno, un mazzo di fiori bianchi appena colti e profumati. In un contesto total white a volte è semplice segliere i dettagli gisuti da far risaltare.





Sfrutta gli spazi ampi

Quando uno spazio a disposizione è particolarmente ampio è importante creare una buona diffusione cromatica. Sfruttate le altezze tinteggiando pareti e soffitto di bianco, così da creare continuità. Non abbiate la pretesa di riempire ogni angolo di casa, lasciate che il bianco accolga e suggestioni con la sua purezza.





Goditi la luce naturale

Quando le finestre sono ampie e numerose scegliete tende rigorosamente bianche e lasciate che la luce prenda spazio nei vostri interni e illumini ogni angolo di casa. Create una continuità tra esterno e interno in grado di valorizzare ancor di più gli elementi decorativi.





Crea nuovi contesti suggestivi

Per rendere uno spazio visivamente piacevole è importante costruirlo sulla base della palette scelta. Il bianco è un colore brillante e decisamente giusto per creare contesti suggestivi, poiché l'occhio umano è naturalmente attratto da fonti di luce naturale che il bianco riflette molto bene. Aggiugnete quindi questa tinta soprattutto in angoli inaspettati, come ad esempio sui mattoni a vista che incorniciano il camino