In ogni stanza della casa uno sgabello può rivelarsi un fedele alleato e rispondere a esigenze più diverse. IKEA ci offre tanti modelli adatti ad ogni budget

In un appartamento che si rispetti qualche tipo di sgabello non può mancare. È un elemento d’arredo estremamente semplice e versatile, perfetto per mangiare al bancone della cucina o per lavorare, utile quando occorre aggiungere un posto a tavola o per raggiungere i punti più alti della casa, ideale per un piccolo angolo bar.

Per questo occorre che i nostri sgabelli siano resistenti e di buon design, se poi non pesano troppo sul nostro portafogli, ancora meglio. Per un ottimo compromesso ci rivolgiamo ancora una volta ad IKEA, che propone tante opzioni per ogni famiglia, per ogni stile e per ogni budget.





FROSTA fai da te

Semplicissimo ed economico, lo sgabello FROSTA si adatta a tutta la famiglia. La sua struttura elementare e il legno di betulla lo rendono l'alleato perfetto per tanti fantasiosi IKEA-hack.

BEKVAM multiuso

Un grande classico di IKEA, lo sgabello BEKVAM, dal fascino rustico e disponibile in diverse finiture, può adempiere le funzioni più disparate, da semplice seduta a scaletta, ma anche ripiano o elemento decorativo.

Semplicemente BOSSE

Se cercate uno sgabello alto, resistente ma allo stesso tempo economico, BOSSE è ciò che fa per voi. La naturalezza del legno massiccio lo rende facilmente compatibile con gli stili più diversi.

Industriale con RÅSKOG

Se siete pratici dell'universo IKEA e siete innamorati del carrello della serie RÅSKOG, anche lo sgabello non vi deluderà. In acciaio e dal design industriale, potete trovarlo in due diverse altezze, semplice seduta e sgabello da bar.

Super MARIUS

È lo sgabello più economico in assoluto, comodo, leggero e impilabile. Trova spazio ovunque, specialmente nella cameretta dei più piccoli.

GLENN al bar

Resistente ed elegante, lo sgabello alto GLENN, disponibile con seduta bianca o nera e in due diverse altezze, è il perfetto coronamento del vostro angolo bar super chic ed estremamente moderno.

YPPERLIG e sobrietà

La collezione YPPERLIG, in collabrazione con l'azienda danese HAY, ci regala diverse perle di design scandinavo, tra cui lo sgabello, in faggio, con seduta sagomata a V per il massimo del comfort.

A cena con NILS

Per chi è solito intrattenere amici e parenti a cena, ma senza lo spazio per stoccare qualche sedia in più, una buona soluzione è lo sgabello NILS. La seduta imbottita permette agli ospiti di sedere comodamente e il rivestimento può essere asportato e lavato.

HENRIKSDAL a colazione

Fare colazione seduti al bancone della propria cucina ha tutto un altro sapore. Tra le sedute alte più chic e confortevoli c'è senz'altro lo sgabello della serie HENRIKSDAL, che offre anche diverse opzioni di fodere.

Al lavoro con KULLABERG

Uno stile industriale genuino per una seduta comoda e versatile, regolabile a cinque diverse altezze, lo sgabello della serie KULLABERG è perfetto per adattarsi a tutti i tipi di lavoro.

Photo credit: IKEA