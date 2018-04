Dai mobili posizionati in modo corretto all’eliminazione del disordine e la ricerca dell’armonia: ecco tanti semplici consigli per donare un flusso di energia positiva alla vostra casa

Chi dice che la casa sia lo specchio della nostra anima non sbaglia. Proprio come un organismo formato da più apparati e flussi di energie infatti, i nostri spazi riflettono la nostra personalità e il modo in cui percepiamo la vita e sono tra gli argomenti più trattati anche dal Feng Shui, soprattutto in relazione all'energia positiva che circola negli ambienti in cui viviamo e a come possiamo potenziarla sfruttando il gusto personale l’arredamento.

Per farlo non è necessario essere esperti di filosofie orientali o improvvisarsi interior designer: tutto quello che vi serve è un po’ di buon senso e qualche giusto consiglio per vivere la casa in modo più armonioso, partendo da ambienti luminosi, ampi e sempre attenti a non accumulare disordine.



Curiosi di sapere come migliorare la vostra vita casalinga con il Feng Shui? Scorrete qui in basso alla scoperta di qualche piccolo segreto per un benessere assicurato.







1. Eliminare il disordine

Alla base di questa disciplina orientale c’è sicuramente la regola più conosciuta e famosa del Feng Shui: il decluttering. Sbarazzarsi di capi e oggetti inutili e che non usiamo da tempo è infatti fondamentale per far fluire in ogni camera della nostra casa energia positiva. Prima di procedere alla pulizia dei vostri spazi fatevi dunque delle domande sull’utilità della roba in eccesso, ricordandovi di circondarvi solo di cose che amate, pena, in caso contrario, una casa disordinata, perennemente nel caos e zeppa di energia negativa stagnante. Photo credits: Unsplash / Sarah Dorweiler



2. Puntare sull’ingresso

Si dice che la prima impressione sia fondamentale e questo non esclude nemmeno facciate e ingressi delle vostre case. Secondo il Feng Shui, infatti, le persone passando davanti al vostro appartamento dovrebbero essere incuriositi e felici di conoscervi e salutarvi. Usate dunque la vostra porta di ingresso per fare buona impressione e accogliere con ospitalità. Fate in modo sia ben tenuta e che mostri chiaramente numero e cognome di chi vi abita ed evitate in ogni caso incuria, sporcizia e disordine. Photo credits: Unsplash / Marc-Olivier Jodoin



3. La bellezza è la chiave

Vivere in un ambiente che amiamo e consideriamo bello e rilassante è alla base di questa disciplina, adoperare dei suggerimenti e consigli per renderlo più comfortevole è però davvero essenziale per aggiungere il nostro tocco personale. Pensate a piante e fiori, essenze per le camere, candele e tutto quanto possa rendere più piacevoli ai nostri occhi quegli spazi che ci vedono protagonisti di una routine alle volte lunga e faticosa e ci accompagnano fino alla sera in un percorso di vita pieno e intenso. Photo credits: Unsplash / Dane Deaner



4. Acqua per aumentare la prosperità

Tra i grandi protagonisti del Feng Shui per attrarre benessere, ricchezza e abbondanza c’è l’acqua. Il suo scorrere e fluire ovunque nasconde in sé il segreto di un’energia positiva che si insinua e ci pervade, motivo per il quale, per incoraggiare l’abbondanza in casa è assolutamente consigliato avere acquari, fontane o giochi d’acqua che ricordano sorgenti e ruscelli. Photo credits: Unsplash / Ahmed Rizkhaan



5. L'importanza della cucina

Tra le camera più importanti nel Feng Shui, la cucina rappresenta la vitalità e il nutrimento per anima e corpo. Preferite ambienti caldi e accoglienti senza troppi ostacoli, per incoraggiare il flusso di energia positiva. Tutto al suo interno dev’essere ben organizzato, pulito e invitante, a partire da profumi e sapori, evocati da frutta fresca ed erbe aromatiche. Infine non dimenticate di far entrare in cucina quanta più luce naturale possibile e di dare la giusta importanza al tavolo, che dovrà essere sempre pulito e privo di ingombri. Photo credits: Unsplash / Paul



6. Piccoli lavori di manutenzione

Di tanto in tanto controllate che in casa sia tutto perfettamente funzionante. Sembrerà di poco conto, ma porte e cassetti sani e che scorrono senza sforzo diminuiscono lo stress e aumentano la percezione di benessere, così come le lampadine funzionanti e la tecnologia casalinga di uso quotidiano facilmente fruibile. Photo credits: Unsplash / Atilla Taskiran



7. Migliorare l'energia positiva

Non trascurate l’arredamento della vostra zona living, che dovrebbe essere sempre ampia e luminosa e in nessun caso carica di mobili, soprattutto se con spigoli vivi, che rischiano di far rimbalzare l’energia positiva in modo brusco e incontrollato. Preferite invece mobili dai profili morbidi e smussati e completate l’arredamento con piante e fiori per quel tocco di verde essenziale. Alla luce artificiale preferite sempre quella del sole, mentre la sera concedetevi un totale relax a lume di candela in compagnia di qualche chiacchiera o un buon libro. Photo credits: Unsplash / Brina Blum



8. Occhio alle posizioni

L’idea è quella di sapere sempre esattamente quello che succede intorno a voi. Che si tratti della posizione della sedia nel vostro studio, del letto in camera o dei fornelli in cucina, cercate di avere sempre una visione panoramica della casa evitando di dare le spalle alla porta di ingresso. In questo modo sarete più tranquilli e dedicherete tutte le vostre energie solo alla mansione da cui siete presi. Photo credits: Unsplash / Daan Stevens



9. Il buon sonno parte dalla camera da letto

Dopo una lunga giornata, niente di meglio di un buon sonno ristoratore in camera da letto, il luogo, secondo il Feng Shui, in cui ci riconnettiamo con l'universo. Fondamentale dunque che questo spazio abbia un'energia lenta e calmante e che per quanto ben illuminato di giorno, la notte sia abbastanza buio da poter permettere al corpo di rilassarsi. Sconsigliati gli specchi e la presenza della TV, al posto della quale sarebbe meglio preferire un buon libro per conciliare il sonno. Siete single, alla ricerca di un compagno e con un letto grande? Dormite su un solo lato, come pronti ad accogliere al più presto un’altra persona e la sua energia in questo luogo. Photo credits: Unsplash / byHuyen



10. Restare giovani puntando sul bagno

Luogo designato alla cura del corpo e al relax, il bagno è uno spazio con grande significato nel Feng Shui perché permette di allontanare le energie negative e dedicarsi al ringiovanimento. Preferite spazi chiari e luminosi dai toni leggeri e comfortevoli che ricordano delle piccole spa, non dimenticando gli specchi (fanno circolare energia) e qualche candela e musica di sottofondo per un bel bagno rilassante. Photo credits: Unsplash / byHuyen