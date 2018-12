La sedia è un elemento talmente semplice ed essenziale che quando arriva il momento di prendere decisioni ci troviamo impreparati. Ecco qualche suggerimento sui modelli da cucina per chi vuole sedersi con stile, senza sperperare

In tutta la casa, la vera azione spesso si concentra in cucina o intorno ad un tavolo. E sempre intorno al tavolo troviamo un elementi d’arredo fondamentale: la sedia. Di un oggetto tanto semplice siamo spinti a considerare per prima cosa la funzionalità, ma poichè le sedute giocano un ruolo così centrale nella vita di tutti i giorni, sono un'ottima occasione per aggiungere carattere ai nostri spazi. Le soluzioni oggi sono tante e diverse.

Per gli appassionati di design o per chi vuole esprimere il proprio stile senza dover attingere da un budget astronomico, ecco una selezione di modelli da cucina e da pranzo sotto i 150 euro.





Liberty di Calligaris

Le linee semplici di questa seduta si incontrano con la modernità del materiale e delle varianti di colore più in trend per creare un oggetto contemporaneo, leggero ed estremamente versatile. Per trasformare un oggetto quotidiano nella punta di diamante della vostra cucina.

Euro 99 su calligaris.com

Photo credit: calligaris.com

Cross di Bizzotto

Per chi cerca uno spazio più tradizionale non c'è niente di meglio di una resistente sedia in legno. I dettagli della seduta in rattan aggiungono calore e comfort, per un ambiente vissuto e accogliente.

Euro 89 su westwingnow.it

Photo credit: westwingnow.it

Julie di Alma Design

Resistente, leggera e giocosa, la sedia Julie è disponibile in tantissime varianti di colore, dal verde al viola, dal bianco al blu elettrico. Perfetta per aggiungere un po' di brio intorno alla tavola.

Euro 96,99 su archiproducts.com

Photo credit: alma-design.it

Mariolina di Magis

Non c'è nulla di più old school della sedia da cucina disegnata da Enzo Mari, con la sua struttura in acciaio e quel tocco contemporaneo dato dalla seduta in propilene. Disponibile nei colori bianco, arancio e antracite.

Euro 107 su archiproducts.com

Photo credit: Mariolina di Enzo Mari per Magis

Generic C di Kartell

Dalla collezione Generic del designer Philippe Starck, Generic C si presenta come una sedia estremamente moderna e ridotta all'essenziale, adatta a qualsiasi ambiente e perfetto elemento d'arredo per una cucina contemporanea.

Euro 138,99 su madeindesign.it

Photo credit: Generic C di Philippe Starck per Kartell - madeindesign.com

Fjord di Maisons Du Monde

Tra le semplici linee nordiche e i richiami vintage delle gambe oblique, questa sedia sobria riesce ad essere elegante senza pretese e a rendere l'ambiente immediatamente più accogliente.

Euro 69,99 su maisonsdumonde.com

Photo credit: maisonsdumonde.com

Plana di Kristalia

Robusta e leggera, la seduta di Plana si alleggerisce nelle linee geometriche direttamente ispirate agli origami di carta. Versatile ed elegante anche in tavola.

Euro 138,99 su madeindesign.it

Photo credit: Plana di LucidiPevere Studio per Kristalia

BJURÅN di IKEA

Le linee intramontabili di questa sedia resistente proietteranno il vostro spazio in una dimensione senza tempo, con un twist moderno dato dal colore rosso acceso. Ogni volta che entrerete in cucina potrete sentirvi come in un delizioso bistrot parigino.

Euro 69,95 su ikea.com

Photo credit: ikea.com