Alle prese con l'arredamento di un salotto piccolo? Fate vostri questi consigli home decor!

Associato alla cucina o ricavato in una stanza autonoma, il salotto è l'ambiente della casa destinato alla socializzazione, al relax, al gioco, alla lettura, all'intrattenimento. Una pluralità di funzioni che spesso sembrano sacrificate - o potenzialmente compromesse - quando il salotto occupa una stanza di dimensioni modeste o contenute. Gli "strumenti" proprio dell'architettura degli interni, a partire dagli arredi e passando per il progetto del colore, illuminazione e finiture, possono contribuire a ridurre le più ricorrenti imprecisioni che si commettono quando si è alle prese con l'arredamento del soggiorno. A cominciare da errate valutazioni connesse con la scelta del mobile chiave di questo ambiente: il divano!







1. Più valore all'altezza!

Il salotto è piccolo, ma è ricavato in un ambiente con un'altezza interessante? Sviluppate il progetto di arredamento secondo questa direttrice, avendo cura di non gravare eccessivamente a terra - e, quindi, di occupare metri quadrati utili per la mobilità interna - prediligendo mensole e arredi in sospensione.





2. Mobili sospesi o su ruote

Gli alleati nell'arredamento di un salotto piccolo? Gli arredi che associano più funzioni, i mobili su ruote che possono essere spostati quando tanti amici arrivano in visita, le consolle con piani a scomparsa o a ribalta, le soluzioni di mobili con un'indole incline alla trasformabilità. La versatilità, opposta un impianto rigido e scarsamente modificabile, consente di riconfigurare il vano a secondo delle esigenze e con un minimo dispendio di tempo ed energia.





3. Addio divano!

Sembra ovvio, ma non lo è! Attenzione alla scelta del divano, soprattutto se siete alle prese con l'arredamento di un salotto piccolo. Le alternative non mancano e nonostante un grande e comodo divano sia il sogno di molti, non tutte le case sono adatte ad accoglierlo. Il rischio è di compromettere la mobilità interna a causa di un arredo oversize, magari costato anche una fortuna!





4. Soluzioni compatte e su misura

Il modo migliore per arredare un salotto piccolo? Sviluppare un "progetto sartoriale", ovvero calato nelle specificità dello spazio, coerente con il vostro gusto personale, in linea con il budget e in grado di valorizzare davvero ogni centrimetro. In altre parole: evitare il sovraffollamento di mobili, piante, lampade e dettagli decor, cercando di perseguire - e mantenere - un buon bilanciamento tra "pieno" e "vuoto", senza compromettere la funzionalità.





5. Sì a superfici specchianti e colori pastello

Cosa può migliorare la percezione visiva di un salotto piccolo? Nell'impossibilità di aggiungere metri quadrati nello spazio a disposizione, si può migliorare la gradevolezza complessiva dell'ambiente in (almeno) due modi: fissare come priorità un corretto studio dell'illuminazione, ad esempio scegliendo lampade con dimmer e dall'ingombro ridotto; favorire, anzi ostacolare, il passaggio della luce naturale nel vano, ad esempio "raddoppiandolo" con specchi o arredi che dispongono di superfici specchianti o riflettenti.





Cover Photo Credits: iStock Photo