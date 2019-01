Per chi ha l’animo romantico e sogna ambienti tra il rustico e l’elegante, lo stile shabby chic è l’ideale, specialmente se applicato alla sala da pranzo

Se c’è una stanza dell’appartamento in cui la tendenza shabby chic può trovare la sua più piena espressione, quella è la sala da pranzo. Questo stile ormai saldamente radicato rappresenta il punto più alto del fascino rustico e, con il suo look romantico e vissuto, non può che dare il meglio di sé nella parte della casa dedicata alla convivialità.

Largo agli arredi di recupero e all’effetto “eroso dal tempo”, con particolare attenzione per i materiali naturali e le palette di colori, che raramente si discostano dal bianco. Ecco qui qualche idea per trasformare la vostra sala da pranzo in un elegante e delicato angolo rustico.





Bianco bianco bianco

A dominare questa tendenza è il colore bianco, che dà luce a mobili con effetto anticato, ma anche nei tessili e nei rivestimenti (dalle pareti al parquet). Se il total white vi sembra troppo impersonale, potete riscaldare l'ambiente con qualche superficie in legno grezzo.





Arredi emblematici

Se volete giocare secondo le regole di questo stile (e se avete lo spazio a disposizione) nella vostra sala da pranzo non può mancare una credenza. L'attrattiva vintage da "casa nella prateria" ne farà immediatamente un pezzo d'effetto.





Tinte lievi

Abbiamo detto che qui è il bianco a farla da padrone, ma questo non ci nega di spaziare un pochino lungo lo spettro cromatico. Le tonalità sono comunque delicate e leggere, dal carta da zucchero al rosa, dal giallo al verde salvia.





Tessili e stoffe

Nel decor della sala da pranzo un posto d'onore va dedicato ai tessuti: tovaglie, tovaglioli, runner e centrini sono un'ottima occasione per aggiungere interesse materico alla stanza. I materiali? Tutti naturali, lino e cotone in prima fila.





Shabby contemporaneo

Per alcuni l'apporto vintage di questa tendenza è un po' eccessivo, ma possiamo comunque rivisitare lo shabby chic in chiave più contemporanea, optando per linee più pulite ed elementi moderni.





Riflessi

Se la credenza è un elemento tipico, ma vogliamo inserire un arredo originale, perchè non optare per una toilette vintage? Lo specchio riflette la luce già irradiata dal bianco dominante, per un ambiente splendente e sofisticato.





L'importanza dei materiali

Lo stile shabby chic punta molto sui materiali naturali, dal legno grezzo o anticato, al vimini di sedute o cestini decorativi, ma in questa tendenza trovano spazio anche elementi in metallo, tra lampade dalle sfumature industriali a sedie in ferro battuto.





Decor alle pareti

Anche nella sala da pranzo è essenziale dedicarsi con cura agli elementi decorativi. Tipica ed intramontabile la parete adornata di piatti in ceramica delle più svariate forme e dimensioni (preferibilmente bianchi).





Cover Photo Credits: Maisons Du Monde