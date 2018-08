Le piastrelle sono la chiave giusta per realizzare il bagno dei vostri sogni. Siete pronti a scoprire il perché?



Le piastrelle di piccole dimensioni sono il rivestimento più semplice ma nello stesso tempo più suggestivo e creativo per rinnovare il vostro bagno senza cambiarne totalmente la struttura.

Un linguaggio contemporaneo, quello dei pixel, le vede protagoniste dei pavimenti, delle pareti, delle superfici d'appoggio così come della doccia. Di vetro o di ceramica, le piastrelle danno carattere e profondità alla sala da bagno, ma possono essere sfruttate anche per decorare piccoli angoli o dettagli della stanza.

Sofisticate, eleganti, talvolta dal twist vintage oppure decisamente contemporaneo, valorizzano la vostra sala del relax e illuminano gli interni.

Ecco 10 suggestive ragioni che vi convinceranno a utilizzare le piastrelle tra le mura di casa.





Un po' di magia

Sì potete scegliere di concentrare le piastrelle in una sola fetta di pavimento, e sì potete abbinarle a un parquet seducente e trattato. Scegliete quelle dei sogni, esagonali, quadrate, piccole o addirittura minuscole: non c'è limite alla creatività.





Come sott'acqua

Il rivestimento con le piastrelle è perfetto da portare sotto la doccia. Qui potete sbizzarrirvi con le palette che preferite, ma se volete sentirvi un po' Dory il nostro consiglio è quello di scegliere un turchese o un sensibile carta da zucchero.





Dettagli romantici

Potrete sfruttare le vostre piastrelle anche per decorare piccoli dettagli del bagno, che sembreranno più preziosi di un'intera parete mosaico.





Bianco e nero

A volte è difficile trovare la chiave giusta per dare il giusto valore a un bagno bianco e nero, ma le classiche piastrelle quadrate 10 cm per 10 cm sembrano essere davvero la soluzione perfetta. Aggiungete alla stanza una vasca freestanding vintage e un lampadario di cristallo e il gioco è fatto.





Mosaico e piante

Le piastrelle sono un rivestimento molto facile da mantenere pulito, per questo è ideale da posizionare in bagno, per una ragione prettamente igienica. Potrete permettervi di creare una jungla sospesa e di mantenere il bagno pulito come il primo giorno.





Maxi fiori

Con le piastrelle di piccole dimensioni potete sbizzarirvi con forme e colori. Se per esempio volete riproporre i tipici fiori vintage dei pavimenti degli anni settanta vi basterà trovare le paistrelle della giusta forma e scegliere la palette più adatta a voi.





Come in vacanza

Esistono in commercio una miriade di diverse texture da sfoggiare insieme alle vostre piastrelle, che riprendono spesso un determinato tema. Vi sembrerà di essere in Sicilia, o in Marocco, o perché no in portogallo.





Micro dettagli total white

Una delle nostre soluzioni preferite è quella delle piccolissime tessere esagonali, che si incastrano perfettamente creando una parete romantica e dal twist vintage. Decorate il resto della stanza con del legno chiaro, dell'ottone brillante e del varde per una vera e propria oasi di luce.





Piastrelle in marmo

Anche il marmo vuole la sua parte, soprattutto in bagno, e di mosaici di marmo ne è pieno il mondo. Scegliete la vostra texture preferita e godetevi la sua magneficenza.





Cover Photo Credits: iStock Photo