Lasciate entrare tra le mura di casa una manciata di verde e una buona dose di buon umore, per accogliere la primavera come si deve

Sapevate che le piante da appartamento migliorano la qualità dell'aria e riducono il livello di stress? Due semplici e dicisamente preziosi motivi per accoglierle tra le mura di casa senza pentimento alcuno.

Individuate i punti più spogli e luminosi della casa e scegliete le piante che più rappresentano la vostra anima, perché gli interni hanno bisogno del vostro tocco e di una ventata di freschezza ornamentale. Tropicali o grasse, sviluppate in verticale o basse di statura, le piante renderanno la casa straordinariamente elegante e seducente.

Ecco le nostre 7 piante da appartamento preferite, per non sbagliare.





Palma Areca

Questa è la pianta giusta per aggiungere ai vostri interni un twist tropicale, per avere la sensazione di essere sempre in vacanza. Ricordatevi di posizionarla in una stanza luminosa ma di non esporla alla luce diretta, e di mantenere il suo terreno umido nei mesi più caldi.





Dieffenbachia

Questa pianta prende il suo nome da un giardiniere della corte viennese e proviene da zone a clima tropicale. Per questo motivo ha bisogno di umidità e luce, anche se non ama essere esposta direttamente ai raggi del sole.





Edera inglese

Suggestiva e accogliente, l'edera inglese nutre gli interni di ricercata eleganza. Scegliete una postazione fresca e luminosa, senza però che la pianta venga esposta in modo diretto ai raggi del sole.





Monstera

E' forse la più instagrammabile (e anche la più affascinante). La monstera preferisce una luce moderata e terreno umido per mantenersi vigorosa. Ma attenzione a mantenere lontani bambini e animali, è così bella che potrebbe essere tossica.





Sansevieria

Questa pianta è comunemente conosciuta in lingua inglese come "snake plant" per la sua forma allungata. E' ideale negli spazi piccoli, poiché non è destinata a crescere molto. Un vero toccasana per i vostri interni, perché la pianta serpente elimina le tossine presenti nell'aria.





Maranta

La Maranta è una pianta tollerante sia in condizioni di scarsa illuminazione che di esposizione a luce solare diretta. Questa pianta predilige terreno umido e un segreto utile da sapere è che bisognerebbe annaffiarle con acqua calda ogni due settimane.





Senecio

Le insolite foglie tondeggianti di questa succulenta sono a forma di perlina e la rendono una delle piante da interni più particolare di sempre. Poiché si tratta di una pianta succulenta provenienti dal deserto, la Senecio ha bisogno di poca manutenzione ed è estremamente facile da curare. Il segreto è procurasi un ambiente caldo e ben illumanto per mantenere il terreno drenato.