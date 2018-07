Elettrico a induzione? A gas? Provvisto di grill? A sviluppo orizzontale? Da incasso? Non è così semplice orientarsi tra le novità dei piani cottura, con soluzioni sempre più audaci, in grado di rispondere alle esigenze anche delle piccole cucine e ai desideri degli appassionati della buona tavola! Ecco qualche consiglio

Impossibile farne a meno: nella categoria degli elettrodomestici da cucina, il piano cottura è la presenza imprescindibile per rendere davvero funzionale questo ambiente della casa.

Oltre ai modelli tradizionali, alimentati a gas, con uno sviluppo quadrato e dimensioni standard, il mercato di questo elettrodomestico ha conosciuto una progressiva crescita, dettata dall'innovazione. Anche le richieste degli utilizzatori finali, sempre più desiderosi di avere a disposizione strumenti efficienti e professionali, hanno introdotto una serie di novità nel settore.

Svincolati dall'impianto a gas, e dunque posizionabili in casa con maggiore elasticità, sono i piani cottura elettrici, il cui funzionamento è associato a piastre radianti oppure a piastre alogene.

Sul versante, infine, dei piani cottura a induzione i tempi più rapidi e il passaggio diretto del calore alla pentola o padella hanno riscosso un successo crescente.





Quando il piano cottura è a induzione

Alta potenza e flessibilità sono due le principali peculiarità della gamma Grand Cousine di Electrolux. Tra le opzioni offerte anche la possibilità di impostare il piano cottura "come un sistema di fornelli “alla francese”, variando da caldo a freddo attraverso la superficie". La facilità di pulizia consente di ridurre i tempi, una volta ultimata la prepazione dei cibi cotti.

Photo Credits: INTUITIVE HEATThe Grand Cuisine Induction Zone, Grand Cuisine





E se fosse in vetroceramica?

L'impiego del vetroceramica, come in questo modello, può essere annoverato tra i punti di forza dei piani di cottura a induzione. Si tratta infatti di un materiale facile da pulire, la cui superficie liscia facilita una rimozione veloce di schizzi e altre forme di sporco.

Photo Credits: Piano elettrico a induzione KM 6115, Miele





In acciaio e vetro

Datato 2018, questo piano cottura mette a disposizione degli utenti un design accattivante e innovativo e una piattaforma di illuminazione centrale. Si caratterizza inoltre per la presenza di 4 zone di cottura a induzione e della funzione aspirante incorporata: l'estrazione dell'aria è indirizzabile, a sinistra oppure a destra.

Photo Credits: Piano cottura in acciaio e vetro Overall 3412, Silverline









Con sistema aspirante centrale

Disponibile anche in versione High Performance, con funzionalità aggiuntive per le zone di cottura, questo piano dispone di un'interessante sistema aspirante. Posizionato proprio al centro, riesce a "recepire" i dati provenienti dalla zona di cottura, modulando l'aspirazione sulla base delle diverse casistiche. In questo modo, non è necessario per l'utente destinare tempo (e pensiero) ad attività diverse dalla preparazione dei piatti.

Photo Credits: Piano cottura a induzione classe A+ Nikolatesla, Elica





Con filtro combinato Carbon.Zeo

Addio cappe scultoree (o incombenti, a seconda delle versioni!): questo piano cottura messo in produzione nel 2018 combina un design minimal con un corpo aspirante - in questo caso disposto nella parte posteriore - che "cattura" fumi in maniera bilanciata. La presenza di un filtro esclusivo, inoltre, formato da materiali di origine naturale, riesco a trattenere gli odori e a ridurre l'umidità nell'aria.

Photo Credits: Sintesi, Falmec





Cover Photo Credits: Cucina Mood di Scavolini