Stanchi della tradizionale combinazione rosso e oro? Storcete il naso di fronte alle decorazioni natalizie senza gusto, misura e criterio? Il Babbo Natale sulla scaletta appeso alla finestra vi provoca il prurito? Abbiamo 10 soluzioni per sopravvivere agli eccessi decorativi natalizi

Ricordiamolo sempre: non esiste un solo modo per decorare la casa a Natale! Se avete un debole per il design minimal, le forme pulite e nette, i materiali che non fingono di essere altro rispetto alla loro essenza originaria, i colori che stimolano sensazioni di quiete ed equilibrio, rinunciare alla decorazioni natalizie tradizionali per voi è quasi una necessità.

Se sentite il bisogno di cercare idee e soluzioni per addobbare gli spazi interni ed esterni della vostra abitazione in un modo che davvero vi rappresenti, ovvero prendendo le distanze dai dettagli decor più comuni e facilmente disponibili sul mercato, date un'occhiata ai nostri consigli per un Natale minimal chic.





1. Legno, vetro e candele

Le atenarie multicolor, con effetti a intermettenza sempre più "estremi", finirebbero per rompere lo spirito del Natale nella vostra casa, anziché "rafforzarlo"? Fatene a meno e preferite la luce "viva" delle candele. Ovviamente bianche!





2. Il bello di decorazione con una pianta "viva"



Sempre sulla scia di una presenza "viva" in casa, sentitevi liberi di dire addio agli alberi di Natale con base in metallo e rami in plastica. Durante una passeggiata autunnale in un bosco, nel corso di un giro dal vostro vivaista di fiducia potreste imbattervi in un ramo spoglio o in mini-abete da piantare in giardino subito dopo le feste da decorare con creatività e con materiali naturali, solo all'apparenza "poveri".





3. Via libera al fai dai te!



Una buona manualità costituisce un valido aiuto per chi è desideroso di decorare la propria casa a Natale all'insegna del minimal chic. Se siete alla ricerca di un'alternativa al tradizionale albero, provate a guardarvi intorno: anche delle pagine di un libro consumato dal tempo potrebbero rivelare un inaspettato potere attrattivo!





4. Piccole magie di carta



Carta, corda, foglie, legno, filo di metallo, washi tape sono alcuni dei materiali da tenere a mente se si vuole addobbare la casa per Natale in stile minimal chic. Un esempio? Per riprodurre a parete la tradizionale forma di un albero e fare festa possono bastare delle mini-ghirlande e degli origami.





5. Decorare senza spendere una fortuna

Natale minimal chic vuol dire dover investire in decorazioni una buona fetta del budget destinato alle feste natalizie? Non necessariamente. A volte il segreto sta nel rendere più coerente con il proprio gusto quanto già si possiede: una scala in legno può diventare un ottimo supporto per catenarie di decori che già si possiedono, magari unificate da nuovo nastro in tessuto. Un modo per renderle più omogenee, pur nella loro diversità.





6. Spirito natalizio anche alla finestra

Tra le indicazioni per un Natale minimal chic in casa rientra la possibilità di inserire decori anche in spazi e angoli della casa solitamente non presi in considerazione. Porte esterne e, soprattutto, finestre costituiscono il "filtro" tra interno ed esterno e possono essere impreziosite nei giorni di festa da candelle, stelle in legno, origami di carta. Sempre ricorrendo a una gamma cromatica coerente e ridotta.





7. Minimal chic anche a tavola

Pranzi, cene, serate gioco, merende con gli amici a base di dolci tradizionali: i momenti conviviali non mancano nei giorni di festa. In tavola portate le vostre specialità, ma anche decorazioni equilibrate, di ispirazione naturale, associate a elementi luminosi che danno vita a un'atmosfera gioiosa per voi e gli ospiti.





8. Il segreto è nelle decorazioni

Pochi, di gusto e, preferibilmente, personalizzate. Le decorazioni per un Natale minimal chic dovrebbero sempre essere curate, selezionate e dotate di quel tocco che le identifica come vostre!





9. Minimal packaging

Non vorrete posizionare sotto al vostro albero di Natale minimal chic dei doni rivestiti con le solite carte, con colori sgargianti e pattern discutibili? Via libera all'uso di stoffa, attraverso sacchetti che si possono recuperare e riutilizzare, di carta di colore bianco o da imballaggi, da personalizza anche sulla base dei gusti del destinatorio del regalo.





10. Maxi ghirlanda vegetale

È minimal chic, ma è pure sempre Natale! Di conseguenza qualche eccesso è comunque "consentito". Un esempio? Divertitevi a variare con i formati, raddoppiando il tradizionale formato della ghirlandia vegetale e aggiungendo, se lo riterrete opportuno, piccole decorazioni di colore bianco. Tutte da scovare e scoprire, a poco a poco, tra i rami!





Cover Photo Credits: iStock Photo