Per rendere la tavola della Vigilia, del pranzo del 25, del cenone di Capodanno e in generale di tutte le feste davvero originale e chic, ecco le proposte di Maisons du Monde



La tavola rossa trita e ritrita non è panettone per i vostri denti? Nessun problema: se il vostro palato preferisce atmosfere più creative e chic, sappiate che bastano poche accortezze per rendere le tavole festive un concentrato di stile attuale e tendenze alla moda! E senza dovere rinunciare alle tradizioni, anzi reinterpretandole al top.

Per allestire tableaux raffinati e disporre piatti, stoviglie e centri tavola in maniera originalissima dalla Vigilia fino all’Epifania, Maisons du Monde propone alcuni spunti alternativi che ben si adattano a ogni stile.



La proposta natalizia ribattezzata Wonderful è l’ideale per chi ama il rosa in ogni sua declinazione. Dal color prugna fino al rosa cipria e quello confetto, questa tavola è una tavolozza cromatica di nuance pastello molto femminili in cui trova un posto d’onore anche il colore Pantone del 2019, il Living Coral!

Per bilanciare al meglio queste tonalità calde, una palette materica che va dal metallo delle posate bronzee al legno delle decorazioni sarà il perfetto coronamento.

Se i toni del rosa e il Living Coral rievocano la brezza marina degli oceani, i colori dello stile Deep Blue Chic di Maisons du Monde inneggiano ancora più intensamente alle profondità oceaniche. Un mood che fa del blu notte da ventimila leghe sotto i mari il vero Principe Azzurro del favoloso design da tavola qui proposto. I dettagli in oro e qualche elemento glitterato rendono il tutto luminoso ed elegante. Per una tavola a prova di suocera snob.

Chi adora il freddo anche come stile, non può non lasciarsi incantare dal Nordik Winter. Ambientazioni scandinave, atmosfere magiche da villaggio innevato ma anche tanto glamour. Il gioco cromatico che alterna i toni freddi dell’azzurro al candore tipico della neve rende questo mood molto fresco, così fresco che i centri tavola in finta pelliccia daranno l’effetto cocoon che serve a scaldare gli animi.



Per chi invece non può rinunciare al retrogusto rètro delle tavole di campagna di una volta, lo stile Authentic di Maisons du Monde è la risposta. Uno squisito minimalismo da cottage, arricchito da accessori realizzati con materiali naturali e chicche di gusto vintage come i piatti e le stoviglie in bianco e blu. Per una tavola da sogno che rende lo shabby chic ancora più chic!



Photo Credits: Maisons du Monde