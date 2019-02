Per un tuffo nell’atmosfera dei tempi passati o per aggiungere un particolare di carattere alla vostra camera: ecco i letti a baldacchino che si adattano alla perfezione al vostro stile

C’erano una volta tanti sogni d’infanzia, castelli fiabeschi e atmosfere oniriche che, indipendentemente da principi e principesse, cavalieri e draghi e lo stile più o meno discutibile della loro dimora, prevedevano almeno un letto a baldacchino, morbido e soffice e con tante tende vaporose intorno.



Gli amanti del lieto fine e i romantici all’ascolto saranno dunque felici di sapere che in questo articolo non solo è previsto un “e vissero felici e contenti”, ma tanti letti a baldacchino assolutamente perfetti anche per le camere più moderne e gli arredamenti contemporanei.



Romantico, sofisticato, in metallo essenziale o dal particolare ad effetto: a voi la scelta di quale letto a baldacchino si adatta meglio alla vostra camera da letto, a noi il compito di raccogliere qui sotto le 8 idee più originali che vi faranno innamorare e desiderne subito uno per il vostro riposo e relax.







1. Geometrico

La vostra camera ha uno stile moderno e sofisticato pur puntando su un arredamento essenziale? Per non rinunciare al baldacchino optate per una struttura massiccia e geometrica, meglio se in una tonalità scura. Vi innamorerete dell’effetto a contrasto.









2. Romantico

Lo avete sempre sognato, adesso potete finalmente riprodurlo anche in camera vostra. Legno (tanto legno) e grandi tende impalpabili in tonalità neutre sono perfetti se adattati in un contesto moderno dal tocco shabby. Non vi resta che abbassare le luci e…









3. Sofisticato

Alternativa alla struttura massiccia nera, per un tocco più trendy e sofisticato, la cornice resta sempre sgombra di tende e dal design geometrico, semplice e funzionale, ma si arricchisce di una tonalità dorata che si adatta in modo assolutamente perfetto all’arredamento intorno dallo stile un po’ più eccentrico.









4. Total white

Ricorda le vacanze e l’atmosfera delle case al mare e riprodurre quella sensazione di benessere anche nella vostra camera da letto potrebbe essere la soluzione ideale per un relax garantito. La struttura in legno sarà molto essenziale, perché in questo caso le vere star sono le maxi tende vaporose e rigorosamente bianche.









5. Luci e legno

Avete voglia di aggiungere un particolare romantico al vostro letto a baldacchino dalla struttura semplice in legno? Niente di meglio di tante piccole lampadine installate sulla parte superiore a tessere una tela luminosa per il vostro dolce riposo.









6. Il tocco verde

Per quanti non vogliono rinunciano al pollice verde nemmeno in camera da letto o per gli amanti dello stile eclettico. Le piante rampicanti sono in questo caso perfette per creare intorno alla struttura del vostro letto a baldacchino una preziosa armonia che va a sostituire o si combina alle tende (rigorosamente bianche).









7. In ferro battuto

Alla ricerca di un letto a baldacchino essenziale ma al tempo stesso romantico e che ricordi i tempi passati? Puntate su una struttura tutta curve e metallo, dal tocco vagamente medieval, adatta anche ad una camera contemporanea.









8. Classico

Se infine siete alla ricerca di un tocco sofisticato, come non puntare su una struttura classica dalla conformazione rigorosa? In questo caso il punto forte sono le tende, dai tessuti morbidi e colorati, per vivere una favola moderna ma pur sempre romantica.









Cover Photo Credits: Mark Chaves