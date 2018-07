Per regalare una nuova atmosfera al living, per dare vita a una zona lettura in camera da letto, per arricchire l'ingresso, per lavorare in piena efficienza nell'home office: le lampade da tavolo assolvono a molte funzioni diverse. E le alternative non mancano, anche low cost

Un piccolo budget a disposizione? Una maggiore disponibilità, ma tanta confusione tra le - pressoché - infinite possibilità di scelta?

Le lampade da tavolo costituiscono una sorta di "universo parallelo" e sono tendenzialmente più accessibili dei modelli da terra e dei lampadari moderni. Alle contenute dimensioni non corrisponde un minor ingegno progettuale: anche nel "piccolo formato", ricerca sui materiali, combinazioni tra finiture, variabili effetti di luce, volumi scultorei, versioni trasformabili e versatili testimoniano il vigore di questo specifico settore della progettazione illuminotecnica.





Come una scultura vegetale

Le lampade da tavolo possono diventare protagoniste dello spazio domestico. Progettata dall'architetto Gae Aulenti nel 1964 questa versione combina due funzioni. Disponibile in due dimensioni, presenta al di sopra della lampada vera e propria, una coppa in vetro soffiato pulegoso da utilizzare come vaso per composizioni floreali.



Photo Credits: Lampada/Vaso Giova Led, FontanArte





In metallo ramato

Associare un'anima informale e un aspetto prezioso in un'unica lampada da tavolo? Adatta anche alle scrivanie, questa versione in metallo ramato fa luce esattamente dove serve, ma con la sua speciale finiture dona a sua volta luminosità all'intero ambiente anche quando non è in funzione.



Photo Credits: Vanite, Maisons Du Monde









In acciaio e vetro

Adatta anche come lampada da comodino, questo modello si distingue per la doppia natura: il sinuoso volume, infatti, riflette la luce ambientale nella porzione superiore, in metallo, e nello stesso tempo ne diffonde altra nella porzione inferiore, in vetro.



Photo Credits: Cap, Teo





Iconica, d'autore

Impossibile non inserire questo evergreen del design Made in Italy in una lista di lampade da tavolo. Dal costo accessibile, Eclisse è stata progettata da Vico Magistretti nel 1965. Le dimensioni compatte e la finitura in metallo verniciato si accompagnano a un'idea precisa: restituire il fenomeno astronomico, citato nella denominazione, attraverso un oggetto dal semplice utilizzo, regolabile a piacimento.

Photo Credits: Eclisse, Artemide







Innovativa (e ironica)

Romanticismo, innovazione ed evocazione di uno stile classicheggiante contraddistinguono questo best-seller di produzione Kartell. Progettata da Ferruccio Laviani nel 2004, è una delle soluzioni da tenere a mente quando si è alla ricerca di una lampada da tavolo con scopi soprattutto decorativi.

Photo Credits: Bourgie, Kartell





Sferica, in vetro soffiato

In produzione dal 2000, Dioscuri porta la firma dell'architetto e designer Michele De Lucchi. Realizzata in vetro soffiato, nelle sue versioni a diametro crescente mette d'accordo chi ama il gusto moderno, ma anche chi non resiste al fascino dei volumi compatti e perfetti.



Photo Credits: Dioscuri, Artemide





La migliore alleata per l'home office

Diffonde luce diretta e concetrata Tizio, la lampada da scrivania progettata da Richard Sapper per Artemide. La sua particolarità è tutta nell'innovativo design: possiede, infatti, testa e bracci orientabili dagli utenti, bilanciati da contrappesi. Pluripremiata, nel 1979 si è aggiudicata anche il Compasso d'Oro.



Photo Credits: Tizio, Artemide





Portatrice di un messaggio universale

Non solo luce, ma anche... parole! Disponibile in tre formati, questa lampada da tavolo in legno e perspex è dotata di un top frontale con un "messaggio forte", enfatizzata dall'accensione, ma sempre disponibile.

Photo Credits: Lighthink boxes, Seletti





In carta giapponese

Un debole per il Paese del Sol Levante? Anche senza intraprendere un lungo viaggio per arrivare in Giappone, ci pensa Vitra a regalare un po' della magia di quella terra alle nostre latitudini. Su progetto dell'artista Isamu Noguchi, questa lampada appartiene a una collezione realizzata in bambù, in acciaio e carta giapponese. Leggerezza fisica e poesia assicurate!

Photo Credits: Akari 9AD, Vitra









A led, trasportabile

Svincolata dalla "dipendenza" dalla prese elettrica, questa lampada da tavolo può essere posizionata su tutti i piani d'appoggio, laddove è necessario fare più luce, anche temporaneamente. Come le lanterne di un tempo, ma con tutta la "potenza" dei led.



Photo Credits: Eterea, Platek





Cover Photo Credits: Maisons Du Monde