Anche nella vostra casa, provate a fate largo a lampadari moderni in grado di conquistare il centro della scena, con nuovi effetti e inedite geometrie

Cattura lo sguardo, modella lo spazio, oltrepassa la funzione originaria divenendo un assoluto protagonista dello spazio domestico: stiamo parlando del lampadario, che nella casa moderna ha acquisito un crescente rilievo dal punto di vista decorativo.

Tradizionalmente disposto a soffitto e visibile da sotto, oltre che da tutti i lati, il lampadario moderno ha rinunciato alla simmetria e all'equilibrio, imprescindibili nel classico chandelier, assumendo forme più creative e ampliando la gamma dei materiali. Proprio per questo, oltre ai modelli nei quali la forma non subisce modifiche e si mantiene costante su tutti i fronti, il mercato è oggi in grado di accogliere soluzioni scultoree, dinamiche, anche sperimentali.

Un altro aspetto da rilievare è il progressivo rilievo acquisito dal cavo: dopo anni in cui si è preferito considerarlo un elemento da celare, occultare e rendere invisibile, oggi, in alcune versioni, contribuisce in maniera rilevante al design - e alla trasformabilità - del lampadario moderno.





Aim, Flos

Progettata da Ronan & Erwan Bouroullec e in commercio da cinque anni, Aim ha conquistato con rapidità un posto d'onore tra i lampadari moderni. Il segreto? La peculiare versatilità, che consente agli utenti di modificare l'orientamento dei corpi illuminanti in alluminio e la loro altezza da terra, attraverso il lunghissimo cavo (ben 9 metri).

Photo Credits: Aim, lampada a sospensione a LED, Flos





Caboche, Foscarini

Come un gioiello, le lampade di questa collezione uniscono tecnologia, poesia e creatività. Forniscono inotlre una lettura, in chiave moderna, dei tradizionali lampadari in cristallo, così identificativi della storia dell'arredamento del Bel Paese. Su design di Patricia Urquiola ed Eliana Gerotto, nella versione a sospensione Caboche dispone di 189 sfere in polimetilmetacrilato.

Photo Credits: Caboche, lampada a sospensione, Foscarini





Castore, Artemide

Realizzata in vetro soffiato, questa lampada progettata da Michele De Lucchi e Huub Ubbens si caratterizza per la linea morbida e affusolata. Provvista di uno stelo ,anch'esso luminoso, è disponibile in più versioni, differenziate da diffusori sferici con diametro crescente.

Photo Credits: castore, lampada a sospensione, Artemide





Avico, FontanaArte

Sotto alla luce del suo "protettivo" diffusione in polietilene bianco, Avico rilegge in chiave moderna e in versione oversize l'archetipo del classico lampadario da cucina. All'esterno, la semisfera è disponibile anche nella versione total black.

Photo Credits: Avico, lampada a sospensione, FontanaArte





Pirce, Artemide

Quando il lampadario moderno diventa scultura. Il caso di Pirce, su progetto del designer Giuseppe Maurizio Scutellà, rende bene l'idea delle innovazioni raggiunte sul fronte illuminotecnico e formale. Realizzato in alluminio verniciato, questo lampadario è stato concepito come un sottile disco, le cui "volute fluttuanti" sembrano librarsi leggere nello spazio.

Photo Credits: Pirce, sospensione, Artemide





Libellule, Forestier

Cambio di passo - e di budget! - con l'eterea Libellule, la sospensione in metallo verniciato progettata da Élise Fouin. I due leggeri elementi in metallo, accompagnati dal cavo tessile, la rendono adatta a interni di gusto moderno e contemporaneo; perfetta anche negli interni informali. Per chi ama particolarmente il dinamismo delle sue volute, è presente anche il "maxxi formato".

Photo Credits: Libellule, lampada a sospensione, Forestier





Taraxacum 88 S, Flos

Celebra il traguardo dei 30 anni nel 2018 questa sospensione a luce diretta e riflessa progettata da Achille Castiglioni. Può essere considerata come una soluzione di design accattivante - e d'autore - per chi ha un debole per le lampadine "a viste".TARAXACUM 88 S è infatti composta da venti triangoli in alluminio lucidato stampato, attorno ai quali vengono disposte ben sessanta lampadine Globolux chiare.

Photo Credits: TARAXACUM 88 S, lampada a sospensione, Flos





Heracluem II, moooi

Compresa nella collezione omonima, sviluppata su progetto di Marcel Wanders e Bertjan Pot, Heracluem II inserisce nella casa moderna un elemento di innovazione, conferito dall'efficiente illuminazione LED; il suo distintivo design porta alla mente i rami e le foglie di un albero.

Photo Credits: Heracluem II, lampada a sospensone, moooi





Spokes, Foscarini

Impronta moderna e immagine leggera per la collezione Spokes di Foscarini. A partire dall'idea di un "reticolo magico e geometrico", al cui interno la luce filtra per poi proiettare nello spazio "un caleidoscopio di vuoti e di pieni", questi lampadari possono avere una forma allungata e affusolata o evocare un'avvolgente sfera.

Photo credits: Spokes, luci a sospensione, Foscarini





Chandelier, FontanaArte

Nel 2004, l'architetto inglese David Chipperfiel ha ideato questo lampadario moderno, capace di conferire all'ambiente di inserimento un aspetto sofisticato, quasi regale. La montatura è in metallo verniciato grigio alluminio o nero. Una soluzione da tenere a mente quando si è alla ricerca di un lampadario moderno dall'indole elegante.

Photo Credits: Chandelier, lampada a sospensione, FontanaArte