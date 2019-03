Consigli e ispirazioni per arredare in modo sofisticato e moderno l’ambiente che più di tutti rappresenta la linea di confine tra il mondo esterno e l’intimità della vostra casa

Se anche voi siete dell’opinione che le prime impressioni siano fondamentali, non potrete di certo esimervi dal pensare la stessa cosa dell’ingresso della vostra casa.



Questo spazio infatti è davvero il biglietto da visita di un appartamento e dice molto della personalità di chi vi abita e di quale potrebbe essere il suo stile. Fondamentale dunque progettarlo al meglio e scegliere e attenersi ad una particolare estestica per “cominciare in bellezza”.



Il vostro gusto è moderno e sofisticato? Qui di seguito abbiamo raccolto per voi tante idee per un ingresso che lascerà tutti a bocca aperta.







Partire dalla consolle

Per donare al vostro ingresso un tocco moderno, elegante ma tempo stesso pratico, si parte dalla consolle. Stile e dimensioni dipendono da voi, basta solo ricordarsi di sceglierla e posizionarla in modo da aprire facilmente la porta e non ostruire il passaggio.









L’importanza dello specchio

Ad ogni consolle corrisponde poi uno specchio. Questo accessorio infatti non solo offre l’opportunità di un ultimo sguardo all’outfit prima di uscire, ma riflette la luce nell’ingresso donando l’illusione di un maggiore spazio. Quanto allo stile, puntate su un design moderno e raffinato dalle forme circolari.









Una panchina per arredare

Alternativa alla consolle, la panchina dona carattere al vostro ingresso e arreda con intelligenza gli spazi. Laccata, in legno colorato o monocolore, permette di posare buste e borse appena entrati in casa o prima di uscire e offre al di sotto anche uno spazio perfetto per le scarpe.









Via libera alla carta da parati

Per accogliere gli ospiti con un tocco caldo e inaspettato e arredare senza spendere una fortuna, rivestire un’unica parete con una carta da parati colorata o a fantasia è la scelta più adatta e dal tocco divertente.









Il tocco di colore

In alternativa, è sempre possibile preferire il colore alla carta da parati. Un’unica parete dalle tonalità insolite e vibranti dona all’ingresso un tocco pop e scalda l’atmosfera intorno.









A tutto tappeto

Si ha sempre la sensazione che l’ingresso sia un ambiente troppo vuoto e scarno e non c’è accessorio più adatto di un tappeto per arredare e “riempire” aggiungendo a questo spazio un po’ di calore e colore.









Utile e dilettevole

Accogliere e al tempo stesso ottimizzare gli spazi si può. Basta sfruttare l’ingresso al meglio puntando su pratici mobili multifunzione. Ecco allora che la consolle è in realtà una scarpiera e la panca un utilissimo contenitore da decorare con un tocco d’arte e morbidi cuscini.









Decorare con le piante

Ingresso piccolo o semplicemente voglia di mantenere un’atmosfera minimal e ricercata? Piante e fiori si riveleranno preziosi alleati per decorare questo spazio con gusto e semplicità. Il segreto è non affollarli eccessivamente e scegliere i vasi perfetti per le vostre esigenze.









Ingresso ad arte

Amanti dell’arte e delle atmosfere ricercate? Puntate sull’ingresso per creare la vostra personale galleria di quadri e oggetti che più vi rappresentano. Il modo più originale e creativo per accogliere gli ospiti in casa e parlare di voi e del vostro stile sin dal primo, vero momento.









Naturale è la chiave

Colori neutri, tanto legno, un tocco di verde e materiali naturali. Ecco come arredare l’ingresso puntando su una palette neutrale e tanta sostenibilità.









La giusta seduta

Accogliere in casa con un piccolo e comodo salottino? Perché no. Basta aggiungere all’ingresso una comoda sedia per creare uno spazio confortevole sin dall’ingresso.









Extra è meglio

Questo spazio è l’opportunità perfetta per parlare di voi e dei vostri gusti e se la vostra personalità è espansiva, niente di meglio che puntare su un arredamento extra ed eclettico per decorare il vostro ingresso. Effetto wow assicurato.









Solo l’essenziale

Se al contrario amate la semplicità e per voi conta solo l’essenziale, una parete monocolore, un appendiabiti dalle linee moderne e un accessorio che invita ad entrare e a mettersi comodi basteranno per arredare il vostro ingresso super minimalista.









Cover photo credits: Garnero Arredamenti