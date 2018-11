Il colosso svedese dell'arredamento lancia una triplice collezione in edizione limitata che ripropone grandi classici del proprio passato per celebrare un compleanno importante e fare impazzire i collezionisti



Buon compleanno IKEA!

Sono passati 75 anni da quando Ingvar Kamprad fondò IKEA dal tavolo della cucina dello zio e il 2018 è l’anno dei festeggiamenti. Ma che compleanno sarebbe senza sorprese?

Per questo il colosso dell'arredamento svedese ha pensato di fare un regalo a tutti facendo rivivere alcuni grandi classici del proprio passato. Nasce così GRATULERA, una collezione vintage che celebra 75 anni di design IKEA, che viene distribuita - in edizioni rigorosamente limitate - in tre linee e momenti distinti.

Si parte dagli anni ’50-’60 (nei negozi dallo scorso Agosto) passando per i ’70-’80 (da Ottobre) fino agli anni ’90-2000 (nei negozi da Dicembre), con una selezione accurata di prodotti.



«Ogni lancio è molto diverso, in base al periodo di riferimento. Dai legni scuri e dallo stile classico si passa a un design allegro dai colori vivaci, fino ad arrivare a un look minimalista caratterizzato da legni chiari e motivi grafici» dice Karin Gustavsson, Creative Leader di IKEA of Sweden.



Una sorta di operazione nostalgia e di celebrazione che sicuramente non lascerà indifferenti. Ecco, nel dettaglio, le tre linee.





IKEA GRATULERA: l’edizione ispirata agli anni ’50-’60



Un salto nel passato, alle origini, quando IKEA ha lanciato alcuni dei suoi primi, iconici prodotti. Il design è caratterizzato da colori cupi, legni scuri e linee classiche.



IKEA GRATULERA: l’edizione ispirata agli anni ’70-’80



Gli anni ’70 e ’80 sono caratterizzati da un design colorato, allegro e divertente, perfettamente rappresentato dal divano KLIPPAN di IKEA.

IKEA GRATULERA: l’edizione ispirata agli anni ’90-2000



Pensando agli anni ’90 non ci sembra che sia passato molto tempo. Il design di quel periodo è caratterizzato da linee semplici e minimaliste e dall’accostamento di legni chiari scandinavi grezzi a motivi grafici.

Photo Credits: IKEA Italia