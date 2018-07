Che sia per questioni di spazio o per ospitare qualcuno, la scelta di un divano letto è la soluzione più pratica. Perchè sia anche una scelta di stile (ed economica), basta affidarsi a IKEA

Un arredo funzionale come il divano letto può trovare diverse applicazioni: perfetto se siete soliti ospitare amici e parenti per qualche notte, se avete bisogno di qualche posto in più nella casa al mare o, in particolare, se lo spazio nel vostro appartamento è davvero limitato.

Quando il vostro salotto è anche la vostra camera, il divano letto è la soluzione più pratica, ma scegliere quello giusto non è facile. Occorre considerare il comfort, irrinunciabile sia per la seduta che per il materasso, non bisogna trascurare lo stile e, non meno importante, è necessario valutare il budget a disposizione. Come accordare il tutto? Neanche a dirlo, IKEA offre un’ampia selezione di divani letto, più o meno economici, comodi e invitanti.





HOLMSUND

Comodo e dal gusto classico, disponibile in due modelli: uno a tre posti e uno angolare. Cosa lo rende ancora più pratico? Il vano contenitore integrato e la fodera lavabile.

FRIHETEN

Anche questo modello è disponibile in due versioni e presenta anche diverse opzioni per quanto riguarda la copertura. Così elegante che nessuno si accorgerà che quel bellissimo divano nel vostro salotto può in un attimo trasformarsi in un letto.

SANDBACKEN

Quando si tratta di comodità e versatilità, SANDBACKEN è il modello giusto. Seduta comoda, letto confortevole e in più poggiapiedi può essere usato indipendentemente, come pouf, oppure per trasformare il sofa in un divano angolare a tutti gli effetti.

VALLENTUNA

La serie VALLENTUNA è tra le più versatili dell'universo IKEA. Questi divani componibili possono adattarsi ad ogni spazio e ad ogni esigenza, pronti a cambiare aspetto in ogni momento. Non poteva quindi mancare il divano convertibile in comodo letto.

LYCKSELE

La serie LYCKSELE, oltre a presentarsi in due comodi formati (divano letto e poltrona letto), grazie al particolare materasso in schiuma e lattice è perfetta anche per un uso prolungato.

TARVA

Per chi ama la semplicità, il letto-divano TARVA è una scelta economica e senza pretese. La base estraibile lo trasforma in un comodo letto matrimoniale e il legno grezzo può essere facilmente trattato e colorato, per un pezzo ancora più personale.

YPPERLIG

Se lo stile per voi è un must, il divano letto YPPERLIG è la scelta giusta. Il comfort dell'ampia seduta incontra la modernità in un pezzo d'arredamento minimal nato dalla collaborazione di IKEA con l'azienda danese HAY.