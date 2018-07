Avete mai pensato di sfruttare il soffitto per rendere affascinante i vostri interni? Noi sì, e vi spieghiamo come fare



Quante volta al giorno alziamo la testa senza nemmeno rendercene conto? Magari alla ricerca di un'ispirazione, oppure di un pensiero che non ritorna alla mente. D'ora in poi avrete un motivo in più per guardare il alto, perché il soffitto diventa protagonista degli interni e vi ritroverete a contemplarlo più spesso di quanto pensiate.

Decorazioni a rilievo, carte da parati, specchi supersize e lampadari senza tempo, un carnet di ispirazioni applicabile a qualunque stile. Ma anche travi a vista in legno grezzo, oppure dipinti di bianco, per rendere lo spazio un po' più grande (almeno otticamente).

Un soffitto decorato può cambiare totalmente volto alla stanza, rendendola affascinante e dilatando lo spazio in maniera naturale. Ecco a voi una manciata di ispirazioni per chi ha sempre il naso all'insù.





1. Specchio specchio delle mie brame

Facile e decisamente suggestiva, questa soluzione vi porterà a un'illusione ottica in grado di raddoppiare gli spazi e rendere la stanza più luminosa che mai. Sfruttate un ventaglio cromatico favoloso nell'arredamento e godetevi lo spettacolo.





2. Confetto, carta da zucchero, confetto

Chi ha detto che pavimento e soffitto non possano essere dipinti dello stesso colore? Possono eccome, e se la tinta è particolare è tutto più bello. Create movimento alternando due colori e arredate il resto della stanza con tinte neutre o simile ad esse.





3. Back to black

Il soffitto nero? Suggestivo e bellissimo. Certo è che il resto della stanza dovrebbe restare su toni neutri come la palette dei grigi, bianco e nero naturalmente compresi.





4. Lampadario supersize

Anche il lampadario vuole la sua parte, perché più è importante più importanza darà al soffitto. Sceglietelo maxi taglia e particolarmente brillante, così da concentrare tutta la sua luce in alto.





5. Dettagli industriali

Il soffitto diventa protagonista quando industriale. Lasciate scoperte le tubature affinché queste raccontino una storia attraverso i loro percorsi, e scegliete lampadari intonati da posizionare tra uno e l'altro.





6. Travi a vista

Queste travi sospese accompagnano la struttura del soffitto e della stanza, diventando le vere protagoniste della scena. Le morbide tende bianche e il resto degli elementi illuminano ancor di più lo spazio aumentandone la luminosità.





7. Mattoni a vista (total white)

Atmosfera vacanziera in una camera da letto romantico, seducente e mediterranea, che avrete modo di decorare con tutti i colori estivi che preferite.





8. Una macchia di colore

Un turchese marino che può essere realizzato in autonomia e suggestionare ospiti e inquilini. La stanza sembrerà capovolta e avrete sempre voglia di mantenere il naso all'insù.





9. Uniformità ma in rilievo

Il più classico dei soffitti decorati, che vuole un'uniformità di colore e decorazioni classiche ed eleganti a rilievo.





10. Carta da parati

È una soluzione meno comune ma davvero affascinante e il luogo ideale dove applicarla secondo noi è nel corridoio d'entrata. Se il contesto è total white sbizzarritevi con le fantasie e i colori.





Cover Photo Credits: iStock Photo