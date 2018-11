Che stiate cercando un posto per riporla in casa o semplicemente un modo alternativo per arredare una camera, ecco qualche ispirazione davvero originale per la vostra bicicletta

Con l’aumento della consapevolezza sulle tematiche ambientali e legate al nostro benessere, la bicicletta sta vivendo un momento molto intenso ed è diventata in poco tempo il simbolo di uno stile di vita economico e sostenibile.



E se vi dicessimo che anche noi l’adoriamo perché ha tanto da offrire anche in termini di arredamento e design? Con le sue ruote simmetriche e i raggi ben disposti, che si tratti di un modello nuovo di zecca o vintage, stiate cercando un posto per riporla in casa o semplicemente un modo alternativo per arredare una camera, trasformare una bicicletta in un elemento di arredo è cosa presto fatta.

Ancora scettici a riguardo? Date uno sguardo qui sotto alle nostre 8 idee super originali per sistemare la bicicletta in casa vostra.





1. Sospesa all’ingresso



Non sarà di certo il modo più pratico per sistemala, ma la resa finale è decisamente di grande effetto. Basterà un gancio o una mensola abbastanza solidi da sorreggere la vostra bicicletta per aggiungere all’ingresso un tocco urban davvero in grande stile.



2. Appoggiata al muro

E se la affiancaste semplicemente al muro? Magari davanti alla vostra libreria preferita che si abbina alla perfezione ai colori della biciletta. Per quel tocco chic ma allo stesso tempo genuino e spontaneo.



3. In sala da pranzo

Fan dell’arredamento minimal? Giocate con pochi elementi d’arredo ma ben studiati, specialmente in ambienti in cui si punta alla convivialità. E la bicicletta sul muro? Perché no…



4. Per quella parete bianca e vuota

Un modo originale per riempire una parete bianca e vuota in salotto? Al posto di un mobile, una composizione fotografica o un quadro, basta puntare su una bicicletta appoggiata ad un gancio resistente.



5. A contrasto nell’angolo spoglio

Dite addio a quell’angolo spoglio della camera che vi ha tormentato per tanto tempo e scegliete come oggetto decor di punta una bicicletta (magari a contrasto in termini di tonalità e colori).



6. Un tocco di romanticismo

Il vostro arredamento punta sul bianco e lo shabby chic? Niente di meglio di una bicicletta vintage ridipinta in una tonalità candida e appoggiata all’ingresso. Un cesto in vimini e dei fiori freschi e avrete catturato a pieno la tendenza.



7. Inaspettatamente in bagno

Non vi immaginiamo di certo spostare quotidianamente la vostra bici dal bagno all’uscita di casa, ma puntare su un modello vintage per rendere più eclettico un bagno già di per sé estrosto, quello sì...



8. Oggetto di design

Una parete bianca e una bicicletta dalle linee vintage sono un’ottima opportunità per arredare una camera davvero con poco. Divertitevi a combinare il tutto con qualche elemento colorato e divertente e avrete il vostro angolo chic e super instagrammabile.





Cover Photo Credits: iStock Photo