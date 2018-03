Siete affezionati alle vecchie sedie di casa e non riuscite a separarvene? Ecco qualche idea utile per rinnovarle trovandogli una nuova collocazione

A volte è difficile separarsi dalle cose, in particolare dai mobili. Anche se hai rivisitato la sala da pranzo e acquistato nuove sedute, è sempre difficile eliminare quelle vecchie, anche quando sembrano ormai inutili e prive di personalità.

Ecco perché abbiamo selezionato una collezione di progetti utili a dare una nuova vita a vecchie sedie recuperate, perché possano tornare a vivere gli spazi che abbiamo voglia di riempire con i nostri ricordi.

Non preoccupatevi se sono effettivamente rotte o usurate, poiché è possibile recuperarne anche solo un parte. E così darete vita a porta vasi per i vostri fiori preferiti, mensole vintage, comodini romantici e angoli provenzali nel giardino d'inverno dei vostri sogni.





Porta riviste

Create un set romantico con magazine, candele e fiori e mettetelo sulla sedia vintage che avete recuperato. Sarà straordinaria se posizionata a decorare una parete, ma anche accanto al letto oppure in bagno.





Comodino

C'è qualcosa di più romantico in camera da letto? La sedia sulla quale avete imparato a mangiare a casa della nonna si trasforma nel vostro comodino della notte, così che possa accogliere i vostri fiori preferiti.





Come al cinema

A chi non fanno impazzire le vecchie sedute da cinema? Che siano in legno oppure imbottite, è affascinante poterle posizionare tra le mura di casa. C'è chi le preferisce all'entrata a dare il benvenuto, e chi invece le posiziona in salotto per decorarne una parete.





Mensola vintage

Se tutto quello che vi rimane è il corpo della sedia procuratevi chiodi e martello per dare vita a una mesola da muro rustica ma molto originale.





Nuova vita, nuovo vestito

Lo stile delle vecchie sedie lo decidete voi d'ora in avanti. Come? Scegliendo per loro un nuovo look. Selezionate la palette in armonia con il contesto e divertitevi a rinnovarle: anche i vostri interni lo faranno.





Una tavola dal twist vintage

Vi sembrerà di essere tornati tra i banchi di scuola, oppure di essere al bar di certi mercatini delle pulci. Una cosa è certa: il fascino delle sedie recuperate attorno al vostro tavolo da pranzo è straordinario.





Per i fiori più romantici

Una sedia decapata color pastello è perfetta per accogliere i tuoi fiori più belli. Trasformala in un porta vasi e posizionala in un luogo molto luminoso della tua casa.





Come in Provenza

Queste sedie in ghisa recuperate in un vecchio mercatino delle pulci francese sono ideali per rilassarsi all'ombra del tramonto. Create il vostro piccolo giardino dell'eden dal sapore vintage.





Cover photo credits: Maisons Du Monde