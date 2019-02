Idee e suggerimenti per rinnovare il salotto senza stravolgerne la struttura

Ci sono moltissime idee originali (e facili) per decorare le pareti del salotto e queste sono le 7 idee che vogliamo suggerirvi. Ora sta a voi individuare quella perfetta per la vostra casa.

Qualunque sia l'arredamento di una stanza, le decorazioni dedicate alle pareti sono in grado di cambiare completamente l'essenza dei suoi interni. Pensate banalmente alle palette, all'armonia che può diffondere in uno spazio una determinata nuance, o un particolare disegno geometrico, oppure un semplice elemento che si ripete in altezza dando profondità alla parete.





Parete bicolore

Una parete bicolore non solo conferirà movimento alla stanza, ma sarà in grado di renderla decisamente unica. Potreste poi decidere di spezzare la perfetta simmetria creata decorando la parete in maniera asimmetrica, per un effetto visivo ancor più dinamico.





Madia a muro decorata



Una soluzione suggestivo ma anche funzionale è quella di posizionare una madia. muro, anche sospesa, da decorare in altezza. Potrete giocare in verticale con vasi più o meno alti, cornici e quadri appesi.





Specchi incorniciati

Per diffondere ancora più luce agli interni rendendoli apparentemente più grandi potete decorare un'intera parete con specchi di differente dimensioni, incorniciati con preziose cornici vintage.





Cornici tono su tono

Se preferite invece concentrare un unica tonalità senza privarvi di creare un effetto visivo dinamico potete giocare con diverse forme e dimensioni di cornici dello stesso colore della parete, per creare movimento e profondità.





Parete in stile jungle

Volete portare un po' di natura tra le mura di casa? Scegliete le vostre piante preferite e posizionatele di fronte a una parete color salvia, insieme a stampe botaniche. Vi sembrerà di non essere mai rientrati in casa.





Libreria (vintage) a parete

La libreria a parete resta per noi una delle soluzioni più suggestive, soprattutto se si tratta di una struttura dallo stile retrò. Andate alla ricerca del pezzo vintage più preioso ai mercatini dell'antiquariato, posizionatela in soggiorno e riempitela della storie che hanno fatto bene al vostro cuore.





Galleria a parete

Gli amanti dell'arte possono trasformare un'intera parete in una galleria d'arte. Posizionate sul muro delle mensole poco profonde alla stessa distanza l'una dall'altra, per poi riempirle con i vostri lavori preferiti.