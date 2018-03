Le piante grasse sono uniche, bellissime e facilissime da curare. Scoprite con noi come portarle tra le mura di casa

Le piante grasse e i cactus rappresentano uno dei trend più diffusi degli ultimi anni nella micro decorazione d'interni. Queste piante non solo aggiungono agli ambienti un suggestivo twist sempreverde, ma sono anche facili da mantenere in vita poiché possono adattarsi alla parziale assenza di luce naturale e alla bassa umidità.

Le loro sfumature verdi, le forme geometriche semi perfette e la vivacità cromoterapica dei fiori rendono queste piante straordinariamente attraenti. Ovunque scegliate di posizianarle diffonderanno un ventata d'aria fresca e vi sembrerà di aver riprodotto tra le mura di casa una vera e propria oasi naturale.

Per rendere il vostro giardino dell'eden ancor più suggestivo potete selezionare contenitori originali, oggetti decorativi ed elementi colorati da posizionarvi insieme. Come?

Ecco 10 suggerimenti per voi.





Verde su bianco



Perché non decorare quel muro immacolato con un po' di verde naturale? Scegliete le più belle foglie di cactus e posizionatele a coppie per formare una fila ordinata, vi sembrerà di essere in una masseria pugliese.





Vasca con piante

Il vostro giardino dell'eden potete adagiarlo su una vecchia vasca vintage arrugginita, perfetta per accogliere una romatica composizione di piante grasse. Potrete posizionarla al centro della tavola oppure su un tavolino basso della zona living.





A prova di cornice

Come tutte le cose belle anche il vostro bouquet di piantine grasse va incorniciato, per renderlo ancora più prezioso. Accostate al verde qualche sfumatura pastello per dare un benvenuto più dolce alla primavera tra le mura di casa.





Collezione privata

Posizionate la vostra collezione di piante grasse lungo il muro che accoglie la scala. Ogni volta che salirete le scale seguirete con gli occhi il percorso dei rami che vi porteranno alla scoperta della vostra oasi verde personale.





Un tetto sempreverde

Con le piante grasse di piccole dimensioni possiamo decorare qualsiasi superficie, anche il tetto di una piccolissima casa che sembra fatta di marzapane.





Un capolavoro

E se prima le abbiamo incorniciate, le piante grasse adesso sono protagoniste di un'opera d'arte naturale. Create la vostra composizione come fosse un dipinto da appendere e contemplare.





Per la casa al mare

Vasi a testa in giù e grasse protagoniste del set, come fossero veri e propri tentacoli. La cosa più difficile per voi sarà scovare i vasi più divertenti, perché a tutto il resto ci pensano le vostre piccole inquiline sempreverdi.





Ghirlanda centrotavola

A noi il centrotavola piace averlo tutto l'anno. Sostituite pigne, rami d'abete e bacche rosse con tutte le tipologie di piante grasse che avete in mente, e il gioco è fatto. Manca solo la candela al centro.





Tra "le mura" di casa

Anche loro vogliono vivere in una "casa", quindi perché non comprargliene una? A noi piace di più senza vetro, poiché ci da subito una ventata d'aria fresca senza barriera alcuna. Se preferite invece una vera e propria serra giocate con le altezze e i colori per attirare ancor di più l'attenzione.





Sfera di cristallo

Le sfere di cristallo contenenti le vostre micro inquiline non serviranno soltanto a far crescere le piantine, bensì saranno preziose per nutrire anche i vostri sogni.