Adorate viaggiare? Ecco gli spunti più eleganti e creativi per ispirarsi all’arredamento degli alberghi più lussuosi, adottandolo all’interno di casa propria



Questa casa non è un albergo. L’esclamazione materna tra le più sentite e risentite diventa a volte un rammarico, soprattutto per i globe-trotter che amerebbero infondere un po’ di stile da luxury hotel anche nelle proprie abitazioni.



Per sentirsi sempre in viaggio e vivere appieno un design a cinque stelle, ecco 10 idee originali da adottare nell'arredamento di casa che arrivano direttamente dagli alberghi più raffinati del mondo.

Il letto ovale

Una chicca che arriva dal lussuosissimo Conrad Koh Samui, in Thailandia, è il letto dalla forma ovale. Sceglietelo come talamo di casa vostra se volete dare un tocco di originale raffinatezza alla camera da letto.





Il mini sofà ai piedi del letto

Un piccolo divanetto da posizionare in fondo al letto è la lezione di leziosità che ci arriva da uno degli hotel più raffinati del mondo: il Ritz di Parigi. Optate per un pezzo d’antiquariato e l’effetto sarà strabiliante.





Il pouf taglia XXL

Se lo stile arabeggiante non può fare a meno dei cuscini, la quintessenza della sciccheria targata Emirati Arabi è di certo il pouf.

Dal lussuosissimo Burj Al Arab di Dubai, negli Emirati Arabi, ecco l’idea di un pouf di dimensioni enormi da usare sia come seduta sia come tavolino per sorseggiare tè e pasticcini con le amiche.





Le porte decorate

Traete spunto dalle porte dell’Aman Canal Grande di Venezia, uno degli alberghi più eleganti non solamente d’Italia ma addirittura del mondo. Se non riuscite a procurarvi infissi antichi affrescati ad arte, non disperate: basta aguzzare la fantasia e sbizzarrirsi con qualche mossa di découpage per ottenere un effetto meno pomposo ma adorabile.





Il letto a baldacchino

Uno dei complementi d’arredo più romantici e d’antan che ci siano è indubbiamente il letto a baldacchino. Se adorate lo stile coloniale e volete sentirvi ogni giorno come se foste ospiti in una suite degna del Laucala Island Resort nelle Isole Fiji, adottate un letto a baldacchino e rendetelo la vostra romantica alcova.





Velluto multicolore

Il Seven Stars Galleria Hotel di Milano insegna a giocare senza remore con la tavolozza più morbida che esista: quella del velluto. Le suite di questo hotel di lusso miscelano sapientemente complementi d’arredo rivestiti di questo elegante tessuto, puntando sul contrasto cromatico. Poltrona giallo fosforescente, panca in lilla, tendaggi purpurei e addirittura quadri rivestiti di velluto rosso faranno della vostra camera da letto un tripudio di raffinatezza a cinque stelle.





Un fil rouge floreale

Il Mandarin Oriental di New York rende protagonisti delle sue camere da sogno i fiori. Da distribuire tra tavolini, scrivania, toeletta ma addirittura da incorniciare o posizionare in mensoline a quadro, fate dei fiori i vostri alleati d’eleganza.





La toeletta regale

L’angolo preferito dal gentil sesso è quello intimo e delizioso in cui ogni signora custodisce gelosamente i suoi profumi e rossetti. Per sentirvi reginette di bellezza e sedervi davvero su un trono d’eleganza, ispiratevi alla coiffeuse della suite blanche di Palace Le Meurice a Parigi.





Lo scrittoio

Se i vostri preziosi non sono ombretti e mascara ma bensì diari, carte profumate e taccuini su cui stilare memorie, abbandonate l’idea della toeletta per abbracciare invece quella dello scrittoio. Si tratta di una delle cifre stilistiche degli hotel che ben si adatta anche alle case private. Per ottimizzare gli spazi, prendete spunto dall’Katamama Hotel di Bali, in Indonesia: posizionate lo scrittoio dietro il letto e il design della stanza ne trarrà giovamento.





Piattaforma su cui posizionare il letto

Una scelta davvero raffinata che fa da filo conduttore al decor del Ripple Hotel di Hangzhou, in Cina, è quella di posizionare il letto su una piattaforma. L’effetto elegante sarà immediato e un’armonia di spazi vi farà sentire come in una Spa o in un giardino zen.





