Siete pronti a trascorrere un Natale indimenticabile? Iniziate a pensare a come decorare (con cura) la vostra tavola per sentirvi già in vacanza



Ornamenti, candele, luci e ghirlande sono solo una piccola parte dell'atmosfera che si crea all'interno delle mura di una casa durante il periodo natalizio. L'ambiente disegna il mood, ma è a tavola che si celebra la vera magia del Natale, condividendo tempo prezioso nel momento più prezioso dell'anno.

E allora voi non fatevi cogliere impreparati e iniziate a pensare a come rendere indimenticabile la vostra, perché la tavola accoglie, unisce, rallegra e si prende cura anche degli animi più risoluti.

Ecco a voi le nostre idee per decorare una tavola di Natale in maniera originale e divertente.

1. Natale Boho Chic

Quello di Natale deve diventare un tavolo del paese delle meraviglie, femminile al punto giusto e pieno di prelibatezze di piccole dimensioni che gli ospiti possono concedersi contemplando decorazioni che scendono dal cielo.





2. Legno su legno

Il legno scalda, accoglie, coccola, e a noi piace anche "tono su tono". Decorate la tavola con del verde ornamentale e lasciatela libera di esibire le sue sfumature sotto i piatti da portata.





3. Biscotto segnaposto

Un fiocco di neve si trasforma in un dolcissimo biscotto porta fortuna, simbolo di buon auspicio. Dovrete solo queste indicazioni ai commensali: mangiatelo ed esprimete un desiderio, ad occhi chiusi naturalmente altrimenti non vale.

4. Come una palla di neve

Vi ricordate quando da bambini facevamo la collezione delle palle di neve di ogni città visitata? Molti di noi in effetti lo fanno ancora e ai bambini piace da impazzire. Il concetto è lo stesso, solo che per realizzarlo vi occorreranno dei vasi in vetro e delle piccole casine di biscotto o marzapane.

5. Sedie decorate

Le sedie decorate sono sempre molto apprezzate, poiché accoglienti e deliziose. In pochi pensavo che possano fare la differena, eppure ogni dettaglio è prezioso per rendere l'armosfera unica.





6. Alberi sulla tavola

Una delle idee più apprezzate di questo Natale sono gli alberi mini-size sulla tavola. E sapete perché? Perché così potrete lasciare i regali per i vostri ospiti direttamente sulla tavola, "sotto" l'albero.





7. Dettagli tartan

No, il tartan non passerà mai di fare tendenza, soprattutto a Natale. A noi piace sempre moltissimo sulla tovaglia, ma in pochi azzardano l'idea. E voi?





8. Centrotavola tradizionale (ma originale)

Per rendere originale un centrotavola tradizionale vi basterà posizionarlo su una deliziosa alzatina per torte, per creare movimento e renderlo protagonista della tavola.





Cover Photo Credits: @_foodstories_ per Zara Home