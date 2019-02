7 spazi irresistibili che convincerebbero chiunque a diventare un perfetto cuoco casalingo

Rendere la cucina uno spazio irresistibile dove imparare tutti i trucchi del mestiere è possibile, partendo proprio dalla decorazione delle pareti.



Intorno al tavolo da lavoro è infatti importante creare un contesto stimolante e suggestivo, per rendere uno degli ambienti più condivisi della casa accogliente e confortevole.

Le mura diventano così le vere e proprie protagoniste della scena, vestendosi di una nuova carta da parati oppure mascherandosi di nero nell'attesa di accogliere una ricetta scritta con il gesso.



Abbiamo individuato come renderle straordinarie, quindi ecco a voi 7 idee semplici (ma suggestive) per decorare la vostra cucina senza esagerare.





Piastrelle geometriche in legno

Il punto più intelligente dove posizionarle è proprio dietro ai fuochi, così che possano proteggere le mura oltre che decorarle. Scegliete le linee geometriche che più vi piacciono e godetevi il vostro tocco creativo.





Total black

Se i mobili della cucina sono neri potreste pensare di decorare l'intera parete di vernice nera, così da creare consistente eleganza. L'unico accorgimento? Assicurarvi che lo spazio sia illuminato a dovere dalla luce naturale.





Parete modulare

Interessante, divertente e suggestiva è la parete modulare, dove le mensole cambiano ogni giorno di posizione a seconda delle necessità. Non solo vi sembrerà di rinnovare la parete di giorno in giorno insieme alle decorazioni, ma potrete anche cambiare le carte in regola ogni volta che ne avrete voglia.





Mensola singola

Ok, non è probabilmente la soluzione più funzionale della storia, ma a noi la mensola singola (poco profonda) fa impazzire. Se è abbastanza profonda da poter accogliere vasi, piatti e tazze create i set più instagrammabili, se invece dovesse essere stretta scegliete la cornice più bella che avete da posizionarvici sopra.





Piastrelle supersize

Le piastrelle in ceramica sono la soluzione più igenica di tutte. A noi piace l'idea di non coprire l'intera parete, ma solo una parte di essa, con pastrelle ognuna diversa dall'altra. Ognuna con la sua storia e il suo fascino.





Parete lavagna

La parete lavagna è un must-have da introdurre in cucina almeno una volta nella vita. E' l'idea più semplice ma sempre originale per dare un twist di novità alla cucina senza però esagerare. Potrete confidare a quel muro la vostra ricetta segreta per fare le polpette, oppure parole motivazionali per iniziare la giornata a colazione con il buon umore.





Carta da parati

In cucina non è forse molto gettonata, ma a noi piace così tanto. Scegliete quella più stimolante per la vostra creatività, con palette e stampe d'ispirazione per voi e per i vostri ospiti. In fondo diventerà davvero l'unica protagonista della scena una volta stesa sulle pareti.