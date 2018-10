Portiamo tra le mura di casa l'energia, la palette e il profumo del vero simbolo della stagione più magica dell'anno: la zucca!

Questo magico momento dell'anno va celebrato con la giusta dose di energia tra le mura di casa. La tavola è adornata a festa, con fiori, frutti e colori di stagione, ogni angolo di casa si tinge di arancione e le zucche, vere protagoniste dell'autunno, si preparano a trasformarsi in elementi decorativi multifunzionali.

Porta candele, centrotavola e vaso per piante, queste sono soltanto alcune delle molteplici idee con le quali decorare la casa con la zucca. Ecco 10 suggerimenti dai quali prendere spunto per una casa che parla d'autunno.





1. Entrata trionfale

Esiste modo migliore per dare il benvenuto all'autunno, e così anche ai vostri ospiti? Preparate un'entrata che racconti questa stagione attraverso i suoi colori, i suoi fiori e i suoi frutti.





2. A lume di candela

Avete mai provato a trasformare le zucche in porta candele? Vi basterà svuotarle e posizionarvi all'interno una candela, per creare un'atmosfera autunnale decisamente romantica.





3. Centrotavola d'autunno

Create un insieme omogeneo di zucche di piccole e grandi dimensioni, magari precedentemente colorate di panna e verde, e decoratele con piantine ornamentali e pigne. La vostra tavola sarà delicatamente autunnale.





4. Vaso per succulente

Piccole e grandi zucche bianche si trasformano quest'anno in vasi per succulente, un trend ormai molto comune e straordinariamente suggestivo. Scegliete un angolo della vostra casa luminose e posizionatevi le vostre nuove inquiline verdi.





5. Angoli semplici ma suggestivi

Le zucche sono elementi ornamentali preziosi, poiché anche senza un contesto vero e proprio all'interno del quale inserirle sanno essere molto suggestive. Su questa tavola dove l'atmosfera è delicata e pulita ad esempio sono semplicemente perfette.





6. Twist vintage

Le zucche tinte di bianco donano agli interni un twist shabby chic e vintage. Posizionatele ad esempio sopra ad una vecchia cassetta in legno e il gioco è fatto.





7. Un angolo instagrammabile

La palette dell'autunno è straordinaria, quindi se decidete di portarla tra le mura di casa ricordatevi anche di creare un set facilmente instagrammabile. Non solo vi sentirete incredibilmente soddisfatte quando i vostri amici non potranno far altro che fotografarlo, ma a voi stesse rilasserà fermarvi a guardarlo.





8. In cucina

In cucina, in un'alzatina accanto a tazze in ceramica, teiere e aromatiche dal profumo delizioso. Ogni angolo di casa può accogliere piccole e grandi zucche, seppur appunto siano della dimensione giusta.





9. Un po' di colore

Forse avrete capito che a noi le zucche color pastello piacciono particolarmente, ma a volte è bene mantenere l'energia del loro colore naturale, per portare tra le mura di casa un po' di magia.





10. Zucca e ortensie

Qual é il fiore ideale da abbinare a un centrotavola con le zucche? L'ortensia, naturalmente. Prendete un lungo vassoio in legno e adorantelo con un insieme di zucche di diverse dimensioni e colori, alternate a ortensie più o meno grandi. La resa sarà davvero suggestiva.





Cover Photo Credits: iStock Photo