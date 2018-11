Tra vintage e fai da te, legno invecchiato, pizzi e tanto bianco, arredare la casa secondo lo stile shabby chic non è mai stato così facile e di buon gusto

Tra le tendenze più amate e in voga dell’home decor, lo shabby chic non teme rivali e continua ancora oggi la sua ascesa verso il successo e i cuori degli amanti dell’arredamento.

Grazie alla sua suggestiva patina invecchiata dal tempo e quel prezioso set di caratteristiche irresistibili come il legno délabré, i motivi floreali, le tonalità pastello (a spezzare il bianco) e tutta una serie di ninnoli e cimeli, questo stile romantico e al tempo stesso eclettico non è poi così difficile da ricreare in casa vostra.

Tutto quello che vi serve è qualche capatina strategica in un negozio di antiquariato, tessuti e oggetti recuperati dai ripostigli di famiglia e tanta passione per il riuso e il fai da te fondamentali per ricreare alcune delle idee che vi proponiamo qui sotto per la vostra casa.

Pronti ad arredare i vostri spazi in perfetto stile shabby chic? Ecco come e da dove cominciare.





1. Una credenza dal passato

Che si tratti di un mobile ereditato o semplicemente scelto in un negozio d’antiquariato, esporre una credenza d’altri tempi in salotto significa rispolverare il fascino del passato e offrirgli una seconda vita. Puntate su un’allure vintage, meglio se impreziosita da un effetto délabré e segnata da crepe e imperfezioni, vero fiore all’occhiello del mobile in sé e il modo migliore per interpretare la tendenza dello shabby chic.



2. Fiori sulle pareti

Uno sfondo floreale per rivestire le pareti è di sicuro tra i modi più semplici ed efficaci per portare lo shabby chic in casa vostra. Puntate su una fantasia delicata ed omogenea (assicurandovi di mantenere l’arredamento inevitabilmente più sobrio), ma se riusciste a trovare qualche vecchio rotolo un po' ingiallito dal tempo avreste di sicuro fatto pieno centro.



3. Un angolo shabby chic

Ancora incerti su come portare lo shabby chic in casa vostra? Per sperimentare l’effetto e sfruttare al tempo stesso le vostre capacità artistiche e di DIY, potreste sempre utilizzare quel tavolino laccato appena acquistato e trasformarlo in un angolo che celebra a pieno la tendenza. Tutto quello che dovrete fare è… rovinarlo un po’! Qualche colpo di carta vetrata e alcuni accessori a tema ed ecco che il vostro piccolo spazio romantico e dal sapore vintage prenderà vita come d’incanto.



4. Tessuti e fantasie

Anche i tessuti rivestono un ruolo fondamentale nella trama shabby chic. Via libera allora a temi e decori floreali, righe vittoriane e pois declinati su lino, canapa e cotone naturale, il tutto rispettando la consueta tavolozza della tendenza nei colori pastello. E quale elemento migliore della vostra poltrona preferita (non dimenticando di prendervi cura anche dei cuscini) per mettere in pratica le nozioni appena apprese?



5. Tavolini vintage alternativi

Nello shabby chic ogni oggetto può vivere una seconda, splendida vita. Romantica e carica di numerosi significati, una vecchia valigia diventa così uno degli accessori chiave della tendenza, pronta a traformarsi in una poltrona, un contenitore o, perché no, in un tavolino, meglio ancora se con la vernice scrostata, per mostrare con orgoglio il lento ma progressivo incedere del tempo.



6. Letti romantici e testiere originali

Tra i componenti d’arredo che più si prestano allo shabby chic troviamo di sicuro il letto, perfetto in legno battuto così come in legno, ma in ogni caso declinato in bianco o al massimo in una tonalità pastello. Ereditato un po’ scrostato e arruginito o con qualche ammaccatura qua e là? Assolutamente perfetto! Se poi volete davvero superare la prova tendenza a pieni voti, abbinateci una testiera opportunamente trattata o in legno recuperato da porte non più utilizzate e sarà vostra anche la lode.



7. Ricordi incorniciati

Per saziare il vostro animo romantico e rispettare l’atmosfera intima e calda dello shabby chic, puntate sui ricordi. Sì allora ad esporre foto, lettere, bijoux e vecchi oggetti di famiglia tramandati, tutti da appoggiare, utilizzare e appendere al muro. Le foto, per esempio, saranno perfette incorniciate in dimensioni e materiali differenti, aggiungendo quel tocco extra ad uno spazio bianco di per sé molto minimal.



8. Dividere e organizzare

In mancanza di porte e per definire meglio gli spazi, veri e propri divisori possono essere creati riciclando vecchie porte e pannelli in legno (consumati o con il tipico effetto délabré) oppure sfruttando tende e pizzi leggeri fissati al soffitto che scendono morbidi verso il pavimento. L’ideale per nascondere un guardaroba o una scarpiera così come per definire meglio le funzionalità di una stanza.



9. Il fascino degli specchi

Che si tratti di uno solo grande e sofisticato o tanti piccoli specchi di forme e grandezze differenti, vale sempre la pena puntare sul loro tocco personale ed eclettico per rinnovare una camera o allinearla alla tendenza shabby chic. La chicca finale? Un nastro in pizzo e qualche ricamo bianco applicato sulle decorazioni per rendere il tutto decisamente più romantico.



10. Fiori + latta

Esiste combinazione più shabby chic di un mazzo di fiori colorati in un vaso in vetro o latta accarezzato dal tempo? L’ideale per aggiungere un tocco di tendenza super veloce o semplicemente portare un po’ di colore nei vostri spazi prevalentemente bianchi.





Cover Photo Credits: Maisons Du Monde