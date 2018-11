Alla ricerca di un modo per rendere i vostri ambienti più moderni, caldi e accoglienti? Puntare sullo stile scandinavo arredando in 10 semplici mosse. Ecco come fare

Complice il momento dell’anno che più ricorda e omaggia i paesi nordici, eccoci ancora a parlare dello stile scandinavo e di come in pochissimo tempo abbia trovato spazio nelle nostre case e nei nostri cuori.



Sarà il suo stile minimal e semplice e la capacità di catturare la luce, sarà l’uso sapiente dei colori e le stampe e quell’atmosfera intima e accogliente, questa tendenza per la casa è anche il modo perfetto per dare un tocco nuovo ai vostri ambienti puntando sull’hygge e una filosofia di vita orientata verso la condivisione e il benessere.



Amanti dello stile nordico pulito e sobrio o semplicemente curiosi di sapere come ricrearlo in casa vostra? Ecco 10 idee originali per arredare casa in stile scandinavo e donarle un’estetica calda e sofisticata.





1. Spazi semplici e disordine abolito

Lo stile scandinavo punta tutto su un aspetto minimalista e pulito. Importante dunque lavorare sull’ordine e assicurarsi che gli spazi siano sgombri e non affatto confusi. Dopo esservi sbarazzati delle cose inutile sarà poi il caso di rivedere l’arredamento prediligendolo semplice e in toni chiari, per permettere alla luce di entrare dando così l'illusione di spazi più ampi.



2. Questione di bianco

Potrà sembrare strano, ma tra i modi che i Paesi del Nord utilizzano per combattere il freddo in casa è puntare sul bianco. Rende l’aspetto più accogliente e leggero e riflette più luce, quindi in ogni caso è tra i primi suggerimenti assolutamente consigliati per dare una rinfrescata super veloce alle pareti della vostra casa.



3. A tutto legno

In una combinazione perfetta con il bianco, il legno isola dal freddo e rende la casa ancora più luminosa. Per interpretare a pieno la tendenza scandinava, puntate sul rovere, la betulla o il noce (trattati al naturale) e utilizzateli dal parquet alle finestre, passando per tavoli, sedie, letti e armadi.



4. Sotto la giusta luce

Con davvero pochissime ore di luce durante il giorno nei mesi invernali, l’illuminazione deve necessariamente essere impeccabile, durante la prima metà della giornata cercando di espandere la luce grazie all’uso degli specchi, mentre al tramonto creando la giusta atmosfera non solo con lampade e lampadari ma anche grazie all’aiuto delle candele, perfette per scaldare ambienti e cuori.



5. Multifunzionale è la soluzione

Un vero scandinavo non potrà smentire: meglio pochi pezzi di alta qualità che resistono nel tempo che un arredamento ingombrante, confuso e usa e getta. Imparate dunque da svedesi e danesi e investite in pezzi dalle linee pulite e resistenti, possibilmente multitasking (come divani-letto, letti con cassetti incorporate e tavolini allungabili o estraibili), per una casa più pratica e intelligente.



6. Quel tocco di design contemporaneo

Quanto allo stile, largo a mobili e brand nordici moderni dal design essenziale e contemporaneo che strizzano l’occhio ai classici senza tempo. Non dimenticate di decorare poi i vostri spazi aggiungendo qualche tela e immagini monocromatiche con o senza cornice. Super consigliati anche stampe e calendari grafici per un effetto casual e al tempo stesso ricercato e raffinato.



7. Colori e geometrie

Arredare in stile scandinavo significa anche scegliere meticolosamente una palette e attenersi alla stessa. Anche i colori come pavimenti e muri devono infatti essere luminosi e riflettenti per potenziare la luce e il calore negli ambienti. Puntate allora sui toni del grigio e le tonalità pastello, spezzando laddove possibile con il nero che dona carattere agli spazi. Molto in voga negli ultimi tempi anche il giallo e accenti di blu e verde, perfetti abbinati a elementi e stampe geometriche, altro grande amore degli scandinavi.



8. Cari e caldi tessuti

Laddove l’arredamento è semplice e minimalista, nello stile scandinavo è possibile esagerare e abbondare con tessuti morbidi e naturali, per aggiungere un tocco extra di calore possibilmente colorato. Sì allora a cotone morbido, lino, lana e ancora, finta pelle e pelliccia, per rendere la casa più intima e accogliente.



9. Hygge outdoor

Tutti questi consigli sono sicuramente catalogabili sotto la voce “hygge” in termini di arredamento, ma le stesse regole vanno seguite anche per l’esterno delle vostre case. Che si tratti di giardini, verande o semplici balconi, ricordate infatti che un vero scandinavo non rinuncia ad una boccata di aria nemmeno in inverno e che approfitta anche del più flebile raggio di sole. Per fare come loro sarà dunque necessario arredare gli esterni seguendo le stesse regole degli interni e, visto che ci siete, perché non decorare la porta di casa con una splendida ghirlanda a tema stagionale?



10. Senza (troppa) tecnologia è meglio

E a proposito di hygge e per godere a pieno dell’intimità familiare senza interruzioni, importante sapere quando staccare la spina (e la connessione) dai dispositivi tecnologici. Altamente consigliato dunque creare degli spazi (l’ideale sarebbe in camera da letto) caldi e accoglienti e senza accesso alcuno alla tecnologia, per un relax lungo e profondo e ricaricare le vostre di batterie.





Cover Photo Credits: iStock Photo