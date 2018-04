Contratto firmato e chiavi in mano, non vi resta che arredare il vostro primo appartamento: ecco come renderlo unico con alcune delle soluzioni low cost più creative

Terminato il tempo della ricerca, del calcolo degli investimenti, delle offerte e del contratto da firmare, eccovi finalmente con le chiavi in mano del vostro primo appartamento. Non vi resta quindi che riempire quegli spazi vuoti e bianchi scegliendo l’arredamento che più vi si addice, partendo, ovviamente, dagli elementi essenziali.



E se l’ansia da prestazione vi assale e siete affascinati da così tante tendenze ma il vostro budget è decisamente ristretto, fate un bel respiro e leggete qui: dai componenti fondamentali a qualche soluzione creativa e originale per l’organizzazione degli spazi, ecco 10 idee assolutamente perfette per arredare la vostra prima casa puntando sul low cost e la qualità indiscussa di IKEA.



Il consiglio più importante? Evitare di fare le cose in tutta fretta e concedersi il giusto tempo per scoprire i propri gusti e lo stile a voi più affine.





1. Divano letto Friheten

Protagonista assoluto degli spazi condivisi e arredo indispensabile dal punto di vista estetico ma anche di praticità, il divano meglio sceglierlo nella versione letto, come nel caso di questo modello angolare con contenitore. Basta togliere i cuscini ed estrarre la base per ospitare comodamente gli amici che si sono fermati a fare festa con voi la sera precedente.



2. Tavolo da pranzo Bjursta

Gli spazi, si sa, a volte vincolano in termini di arredamento, ma il tavolo resta tra gli elementi di arredo che vanno scelti preferibilmente comodi e spaziosi per dare sfogo alla vostra convivialità davanti ad un ottimo pasto. Puntate allora su un modello allungabile, così da adattarsi perfettamente alle vostre esigenze.



3. Letto Gvarv

Tra i primissimi complementi d’arredo da acquistare per la vostra prima casa c’è ovviamente il letto, che dovrà essere prima di tutto comodo ma anche bello e funzionale per resistere alla prova del tempo, evitando di sembrare obsoleto in pochi anni. E siccome di spazio per conservare non ce n’è mai abbastanza, sceglietelo con un un pratico contenitore sotto la base a doghe per riporvi la biancheria e il cambio di stagione.



4. Tavolini Kragstal

Per avere tutto l’occorrente durante le maratone delle vostre serie tv preferite o per stuzzicare un aperitivo con gli amici seduti sul divano, mai sottovalutare la comodità degli “arredi furbi”, come sgabelli bassi e tavolini. Questo set composto da due pezzi dalla forma rotonda offre tanto spazio utile per vassoi e servizi da tè o caffè.



5. Poltrona Delaktig

Mai rinunciare ad uno spazio tutto per sé e laddove non è possibile avere una stanza intera a disposizione, cercate di ricreare un piccolo spazio in un angolo del salotto per dedicarvi ad un hobby o a momenti di relax. Bastano pochi elementi e sono tutti racchiusi in questa soluzione composta da poltrona, tavolino e lampada, da adattare alle vostre esigenze scegliendo anche le fodere più vicine al vostro stile.



6. Contenitori in vetro Rajtan

Una cucina in ordine, colorata e allegra è uno spazio armonioso nel quale condividere la preparazione e la degustazione del cibo. Tra i tanti preziosi utensili alleati, non sottovalutate questi barattoli trasparenti: dai biscotti alle spezie, vi permetteranno di trovare facilmente quello che cercate.



7. Set di cestini Nordrana

Difficile far combaciare in pieno il proprio gusto agli spazi in affitto precedentemente arredati e il bagno è la stanza che più rispecchia questa condizione. È però possibile intervenire sui dettagli, cambiando la tenda della doccia, aggiungendo un tappeto o, come in questo caso, puntando su un set di cestini multiuso fatti a mano per aggiungere ordine e un tocco di stile alla vostra beauty routine quotidiana.



8. Stand appendiabiti Rigga

Se la cabina armadio è un sogno lontano e proibito e un solo armadio non più sufficiente ad accogliere tutti i vostri capi, meglio puntare su uno di questi stand: si bloccano in sei differenti posizioni adattandosi perfettamente alle vostre esigenze e sono super accessoriati per riporre vestiti e non solo.



9. Tappeto Kollund

Una volta terminato con gli arredi principali, non dimenticate di aggiungere un tocco personale puntando su tessuti e tappezzerie. Tende, cuscini e biancheria sono infatti la soluzione ideale per colorare gli ambienti e illuminare la casa, esattamente come i tappeti, un vero e proprio pezzo di arredamento in orizzontale che vi tornerà utile per ravvivare un pavimento e puntare su un tocco di artigianato e fatto a mano.



10. Combinazione da parete Svalnäs

Puntare sui libri per arredare è possibile, purché evitiate le pile disordinate e gli accumuli negli angoli. Scegliete allora una libreria, possibilmente grande e a parete, ma per fare davvero bingo, affidatevi a questa combinazione in bambù per sfruttare anche un’ottima postazione per il vostro studio e lavoro.



Photo credits: IKEA