Se avete intenzione di rinnovare e reinventare la vostra mansarda, ecco qualche idea originale per godersene ogni angolo.

Sarà per la sua posizione sopra a tutto e tutti, sarà la sua architettura particolare, quello che è certo è che la mansarda da sempre esercita su di noi un certo fascino. Che si tratti di uno spazio “in più” o che il vostro appartamento sia interamente mansardato, quest’area può rivelarsi piena di risorse. Certo, la particolarità del soffitto basso e spiovente può essere una sfida e per arredarlo ci vuole una progettazione più ponderata, ma può regalare grandi soddisfazioni.

Ecco qualche qualche idea originale per godersene ogni angolo.





1. Mini Spa

Non lasciate che la preoccupazione per lo spazio ridotto vi impedisca di avere il bagno dei vostri sogni, con una bella vasca in cui rilassarsi. Proprio perchè la mansarda difetta in spazio verticale, sarà più facile inserire una vasca piuttosto che una doccia, per lunghi bagni rilassanti sotto il cielo.





2. Cabina armadio

Una stanza interamente dedicata al guardaroba è una fantasia di tanti e la mansarda può essere il luogo ideale per realizzarla. Data la configurazione particolare dello spazio, scaffali e appendiabiti saranno all'altezza perfetta.





3. Letto di spalle

Spesso nell'arredare una camera in mansarda si tende a posizionare il letto contro una parete. Posizionandone i piedi sotto lo spiovente invece vi permette di separare gli spazi (grazie alla testiera) e di svegliarvi con la naturale luce del sole che vi carezza il volto.





4. Pareti d'effetto

Anche una piccola cucina, inserita nell'adorabile cornice di una mansarda, può con pochissimo sforzo trasformarsi in una stanza che dà nell'occhio. Rivestire solo alcune parti delle pareti può creare effetti geometrici decisamente interessanti.





5. Silenzio in sala

Se la vostra mansarda è semplicemente uno spazio in più, per il cinefilo che c'è in voi può trasformarsi in una sala cinematografica privata di tutto rispetto. Qualche comoda seduta, un telo e un proiettore e guardare le vostre serie tv preferite avrà tutto un altro sapore.





6. Doccia su misura

Se il vostro secondo nome è efficienza, anche in un bagno mansardato non potete rinunciare alla praticità della doccia. Non occorre però limitarsi ad occupare la parte più alta della stanza, una doccia sagomata farà al caso vostro, ben definita dalle piastrelle di diverso colore.





7. Luce e colore

Data la sua posizione e i suoi lucernari, la mansarda si rivela spesso un ambiente inondato di luce. Per enfatizzare questo tratto scegliete tonalità chiare per le pareti e inserite qualche dettaglio colorato e vivace come dei cuscini o un maxitappeto.





8. Super chic

Spesso associamo la mansarda ad atmosfere semplici e accoglienti. Nulla però ci impedisce di trasformare il nostro piccolo attico in un appartamento chic ed elegante, con lampadari di cristallo e preziosi tappeti.





Cover Photo Credits: iStock Photo