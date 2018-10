Dolcetto o scherzetto? Ecco qualche idea originale (e chic) per decorare la casa per la festa più spaventosa dell'anno





I vostri amici si meritano sia un dolcetto che uno scherzetto durante notte più spaventosa dell'anno, soprattutto se sotto al vostro tetto. Quindi se state organizzando la perfetta festa di Halloween indoor non dovete lasciare niente al caso e dedicarvi alla decorazione degli interni di casa nei più piccoli dettagli.

Teschi, ragnatele, zucche, ma anche pipistrelli, candele e tanto nero quanto basta per rendere gli spazi terribilmente spaventosi. A questa pozione magica dovete aggiungere una colonna sonora da far rabbrividire e una manciata di scherzi per rendere la vostra notte indimenticabile.

Ecco 8 ispirazioni ideali per la casa a tema Halloween.





1. Attenzione ai pipistrelli

Che ne pensate di un'intera parete ricoperta di micro pipistrelli? L'atmosfera si trasforma completamente e vi sembrerà di far festa all'aria aperta.





2. Un teschio portafiori

Sì, è importante suggestionare gli invitati. E sì, dovete assolutamente esagerare. Un teschio al posto di un vaso è un'idea perfetta per attirare l'attenzione.





3. In trappola

State pensando a dove posizionare una ragnatela suprsize? Ovviamente in un passaggio, così se qualcuno vuole raggiungere l'altra parte di casa - in questo caso la finestra - dovrà fare i salti mortali.





4. Dillo con la zucca

Per i più creativi questo è il momento di sporcarsi le mani. Che ne pensate di decorare le zucche? Potete rubare questa idea e lasciare i vostri messaggi più paurosi.





5. Corner instagrammabili

Il corner migliore da decorare è senza dubbio quello del camino, perché avete a disposizone l'altezza e potete giocare con oggetti appesi. Che ne pensate di questo?





6. Halloween pop

Chi ha detto che Halloween non può essere pop? Fuori le zucche rosa, i fiori colorati e le candele giallo sole per portare un po' di colore al tradizionale nero.





7. A lume di candela

Meno luci ci sono, più atmosfera si crea. Spegnete gli interruttori così che nessuno sia in grado di accendere le luci e illuminate la casa con le candale. Rigorosamente nere, naturalmente.





8. Un po' di drama

Nero, nero e ancora nero. Perché non riprodurre un piccolo set che ricordi la casa più spaventosa del mondo? Siamo sicuri che anche nella vostra, come nella famiglia Addams, ci siano una mano in grado di suonare il pianoforte.





Cover Photo Credits: Zara Home