Questa è la stagione ideale per portare dentro le mura di casa lo stile più rilassante di sempre. Ecco qualche idea da copiare subito

Lo stile hygge è un concetrato di comfort, relax, romanticismo e buonumore. E proprio questo concentrato di benessere a far sì che la Danimarca sia sempre in cima alla lista dei paesi più felici del mondo.

Provare a ricreare questa atmosfera tra le mura di casa non è difficile, poiché lo stile hygge si basa su un concetto molto semplice: godere delle cose semplici della vita. Palette basiche ma accoglienti, luci soffuse, candele accese e la voglia di condividere un'autentica semplicità con le persone che vivono con noi. Così l'inverno non vi sarà mai sembrato tanto caldo e accogliente.

Ecco 8 idee originali per arredare la casa in stile hygge.





1. Candele

Qual è la prima cosa a cui pensare quando accendete una candela? Forse al romanticismo, a un bagno rilassante o una lettura a lume di candela. Queste sono tutte cose che fanno parte dello stile di vita di hygge. Il bagliore caldo e gentile di una candela è accoglienza e tutte le stanze di casa dovrebbero esserne illuminate.





2. Palette neutra

Tutto ciò che viene aggiunto alla vostra casa in stile hygge dovrebbe contribuire a creare un'atmosfera armoniosa e serena, quindi la combinazioen dei colori è fondamentale. Scegliete una palette neutra e rilassante, che comprenda tinte pastello, grigi melange, tortora e crema.





3. Atmosfera accogliente

L'atmsofera accogliente è la chiave dell'arredamento hygge. Ricreate angoli rilassanti, non dimenticate di aggiungere tappeti e cuscini in grande quantità, piante ornamentali e fiori freschi e profumati.





4. Bagno spa

I vostro bagno si trasforma in un accogliente rifugio dove rilassarsi ogni volta che se ne sente la necessità. Investite in un design minimal ma caldo e cercare di rendere l'ingombro visivo minimo. Dove esagerare? In candele, naturalmente.





5. Accendete il camino

Rannicchiarsi di fronte a un camino è uno degli aspetti più piacevoli dell'inverno. Per i danesi questa è tradizione, una tradizione che portano avanti e condividono con amici e parenti sia fuori che dentro casa.





6. Accendete le lucine

I fili di luci tipici natalizi sono ideali per l'arredamento hygge. Creare un'atmosfera romantica, calda e invitante, in grado di rilassare anche gli umori più grigi. Così come le candele, le lucine emanano una luce così dolce da farvi sentire più coccolati che mai.





7. Texture

Creare un arredamento accogliente significa anche prendersi cura dei dettagli, come ad esempio l'introduzione di diverse texture. Pensate a materiali naturali come il legno e la lana, da associare a divere texture divertenti su tappeti e cuscini.





8. Fate sentire a casa gli amici

Come già avrete capito, lo stile hygge si basa proprio sulla condivisione. Dovrete pensare ai vostri spazi come a perfetti luoghi d'incontro dove accogliere amici e parenti per farli sentire semplicemente "a casa".





Cover Photo Credits: iStock Photo