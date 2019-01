Classico, elegante e sofisticato, il tortora è il colore versatile per antonomasia. Ecco come abbinarlo in maniera originale e accogliente



Non grigio spento e non ancora marrone, non viola pallido e nemmeno grigio ghiaccio. Il color tortora è la perfetta unione di un grigio polvere con una punta di viola, un'immacolata combinazione di carattere ed eleganza che da vita a una palette versatile dal twist vintage.

Una tonalità neutra e rilassante ideale da portare tra le mura di casa, perché non vi è stanza che non possa essere vestita con questa palette. Dal soggiorno alla cucina, dal bagno alla camera da letto, passando dalle pareti e dai tessuti più preziosi, fino ad arrivare ai più piccoli dettagli che compongono la composizione cromatica di un arredamento.

Ecco i nostri originali suggerimenti per per arredare la casa con il tortora.





Combinazione di sfumature

Per una resa divertente e incredibilmente vincente potete provare a mixare varie sfumature di tortora, dalla più violacea a quella che più si avvicina a un grigio ghiaccio. Ricercate l'equilibrio di stile e l'eleganza dei dettagli, con l'aggiunta di carattere cromatico come fucsia, rosa e verde.





Sofisticata eleganza in cucina

In cucina il tortora può essere interpretato in un contesto country, oppure in uno completamente contemporaneo (come piace a noi). Scegliete un total look tortora, da andare a impreziosire con caldi punti luce e dettagli finissimi marrone scuro.





Il tappeto dei desideri

Il tortora è spesso interpretato come colore neutro negli interni, ma è in grado di soddisfare i vostri desideri anche da protagonista. Se avete una stanza monocromatica, ad esempio dalle pareti e il mobilio grigio, aggiungete all'arredamento un bel tappeto decorato sui toni del tortora per assicurarne la giusta importanza.





Il tortora contemporaneo

Il tortora contemporaneo si adatta perfettamente ai trends del momento, e in particolar modo si accosta benissimo con l'ottone cromato di dettagli quali applique e tavoli bassi da soggiorno, ma anche al melanzana e al verde ornamentale di piante e sempreverdi.





Abbinamenti classici (ma romantici)

In camera da letto il tortora esprime il suo lato più sensibile, sfoggiando un romanticismo delizioso. Non solo pareti, ma anche cuscini oppure calde coperte a riprendere la tinta sensuale delle pareti della stanza.





Piastrelle tortora

In bagno è un classico il color tortora, ma se avete voglia di rinfrescarlo concentratevi sulla ricerca di piastrelle multicolor che daranno vita a un delicatissimo mix per rilassare i vostri sensi.





Tortora e crema

Il tortora abbinato ai bianchi e ai crema dona all'ambiente un'armonia preziosa. L'aria si fa leggera, la luce naturale ha ci apre le porte del paradiso e tutti i dettagli intorno sono illuminati dalla stessa luce candida e travolgente.





Tortora e blu carta da zucchero

Un altra tonalità perfetta da abbianare al tortora è il blu, in tutte le sue sfumature. A noi piace particolarmente il carta da zucchero, dolce e determinato allo stesso tempo, perfetta combinazione in camera da letto così come nel soggiorno.