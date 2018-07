Se volete dare al vostro bagno un aspetto classico ed elegante, ma allo stesso tempo volete ottenere un look d'impatto, perchè non considerare la potenza del nero?

Il bagno è solitamente uno degli ambienti più ristretti della nostra casa, e ci è stato detto più volte che con l'utilizzo di colori scuri nell'arredamento lo spazio rischia di risultre più piccolo e affollato.

Eppure, se usato nel modo giusto, il nero può trasformare completamente il nostro bagno, donandogli classe e un aspetto ordinato. È importante creare i giusti contrasti e scegliere i materiali più adatti, utilizzando senza timore questo colore forte ed elegante.





Scacco matto

L'accostamento più naturale: luce e buio, bianco e nero. Per un bagno tra il classico e il moderno, accostate un rivestimento a scacchi per il pavimento con una parete più contemporanea.

Phoo credit: marazzi.it



Spa

Se non volete esporvi troppo, scegliete un un unico punto focale: una vasca da bagno in marmo nero, accompagnata da materiali naturali, renderà immediatamente rilassante l'atmosfera del vostro bagno.

Photo credit: hm.com



Rustico

Nell'arredare un bagno con il nero non occorre per forza optare per superfici lisce, lucide e uniformi. Optate per un legno verniciato ad effetto trasandato in contrasto con il candore della ceramica.

Photo credit: signaturehardware.com



Pareti nere

Se il vostro bagno è di dimensioni ridotte, le pareti total black possono sembrarvi una scelta azzardata. In realtà talvolta in uno spazio piccolo il nero può aggiungere profondità all'ambiente. Se proprio non ve la sentite, considerate di dipingere solo una parete.

Photo credit: ikea.com



Colori pastello

I colori pastello sono perfetti per smorzare la potenza di un mobile nero, proprio perchè sono in decisa antitesi tra loro. Aiutate questo accostamento con l'aggiunta di qualche dettaglio scenografico, come un grosso specchio rétro.

Photo credit: maisondumonde.com



Nero e oro

Per portare l'eleganza del vostro bagno al livello successivo, scegliete l'eterno accostamento nero e oro. Le superfici brillanti del metallo renderanno la stanza ancora più lussuosa.

Photo credit: scavolini.com



Tessuti

Se non vi sentite pronti ad inserire il nero nel vostro bagno in modo permanente, ma amate questo colore e la sua portata stimolante, potete trovare nei tessili una soluzione temporanea. Tappeti e tende da doccia daranno a questa stanza il tocco di oscurità che cercate.

Photo credit: urbanoiutfitters.com

Cover Photo Credits: iStock Photo