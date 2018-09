Idee e suggerimenti per lasciare che anche gli ambienti più piccoli si sentano decisamente proporzionati



Quando ci dedichiamo alla decorazione di un spazio piccolo il modo più semplice per dilatare l'ambiente è sfruttare sfumature morbide e delicate nello schema di design, per mantenere la stanza luminosa, accogliente e invitante.

Esistono però altri accorgimenti da tenere in considerazione per ingannare la percezione dello spazio, e rendere così l'area più spaziosa. È interessante provare nuove strategie e idee, come concentrarsi sulla disposizione dei mobili con un preciso disegno strutturale, dedicarsi ai dettagli e alle dimensioni, oppure sfruttare lo spazio a disposizione espandendosi in verticale.



Il soggiorno, indipendentemente dalle dimensioni, deve essere in grado di funzionare come spazio per il relax e l'intrattenimento. Ecco alcuni dei nostri modi preferiti per renderlo più spazioso e accogliente.





Sì alle poltrone

Quando lo spazio da riempire è ridotto il divano non è sempre la scelta più saggia da prendere in considerazione. Piuttosto invece si possono trovare una coppia di poltrone di design o dal twist vintage da posizionare attorno ad un tavolo basso per rendere accogliente il vostro piccolo ma grazioso salotto.





Sfruttare le nicchie

Le nicchie sono preziose, come tutti i difetti strutturali. Create un divano su misura e riempitelo di cuscini, sarà il luogo in cui sentirvi al sicuro ogni volta che avrete bisogno di restare con voi stessi, e recupererete uno spazio "morto".





Il divano mini size

Un'altra soluzione valida è quella dell'arredamento "a misura d'uomo": se lo spazio è poco occorrerà scegliere il divano più piccolo, il tavolino proporzionato e così voi. La resa sarà sicuramente graziosa e invitante.





Rendere l'ambiente accogliente

Soprattutto quando lo spazio è poco occorre impegnarsi per renderlo il più accogliente possibile. Aggiungere quindi sedute per coinvolgere più persone possibili è a volte la scelta più saggia, così come giocare a riempire gli spazi vuoti con pouf e sedute basse e meno ingombranti.





Sfruttare lo spazio in lunghezza (e in altezza)

A volte non prendiamo in considerazione gli spazi dove abbiamo paura di non arrivare, ma con la strategia giusta saranno quelli perfetti. Se avete a disposzione una stanza lunga e stretta sfruttate una parete libreria dove posizionare il televisore e la vostra raccolta di libri, e un divano stretto e lungo di fronte ad essa.





È il tappeto a delineare lo spazio

Le dimensioni del tappeto sono importanti perché è proprio in base a quelle che si delinea tutto l'arredamento. Quando lo spazio è ridotto sceglierlo in proporzione (e non troppo grosso!) è fondamentale per evitare l'effetto soffocamento e dare a ogni pezzo d'arredo la giusta vivibilità.





Il divano angolare

Il divano angolare vi salverà la vita, perché ha la capacità di rendere lo spazio sempre un po' più grande. Anche se piccolo, lo spazio sarà accogliente e intimo, ma soprattutto decisamente aggregante. Posizionatelo accanto a una finestra per "aprire" ancora di più l'atmosfera.





Il divano al centro della stanza

Potrà sembrarvi strano, ma il divano al centro della stanza a volte è proprio quello che ci vuole per alleggerire lo spazio. Sceglietelo piccolo, ovviamente, e arredate il resto con moderazione, concentrandovi sulle pareti e qualche dettaglio.





Cover Photo Credits: iStock Photo