Quando lo spazio scarseggia, meglio ricorrere a qualche piccolo gioco d’astuzia. Ecco come avere una camera più grande sfruttando altezze e illusioni ottiche

Arredare uno spazio piccolo non è mai facile, specialmente se si tratta di una camera da letto. Il letto dalle dimensioni più o meno standard, uno spazio adeguato da destinare all’armadio e qualche accessorio fondamentale: benché si possa sempre optare per uno stile minimal e puntare su pochi elementi d’arredo, esistono molti altri modi intelligenti per sfruttare lo spazio (anche se piccolo) della propria camera da letto pur non rinunciando allo stile.



Dalle mensole sulle pareti, agli specchi e gli utilissimi tavolini “a matrioska” al posto dei comodini, ecco allora 8 soluzioni creative per arredare una camera da letto piccola senza sacrificare in alcun modo arredamento e luminosità degli spazi.





1. Evitare il disordine

Mantenere un ambiente pulito e ordinato è un’ottima abitudine da seguire per qualsiasi spazio, ma quando si dispone di una camera dalla superficie ridotta diventa una regola imprescindibile. Un ambiente ordinato, essenziale e con un stile minimalista infatti apparirà sicuramente più grande e confortevole.



2. Letto contro un angolo o una finestra

Siamo abituati a vedere il letto sempre al centro della camera poggiato contro il muro, tuttavia quando le esigenze lo richiedono, meglio non sprecare spazio prezioso e posizionare il letto in un angolo o magari contro una finestra. In questo caso non solo la stanza avrà un’aria più luminosa, ma anche un punto focale differente che consentirà di fare a meno anche della testiera del letto.



3. Puntare in alto

Quando lo spazio è così piccolo che ad entrarvi è davvero solo l’essenziale, il segreto è pensare in verticale. Che si tratti di un soppalco, di piattaforme per creare un ripostiglio extra o semplicemente di mensole (magari con applique che illuminano senza occupare ulteriore spazio), l’obiettivo è quello di distrarre lo sguardo dalla zona letto per concentrarsi su un punto differente e percepire la camera improvvisamente più ampia.



4. Sfuttare gli specchi

Ottimi alleati per vincere la battaglia dello spazio, gli specchi: ingannano l’occhio e fanno apparire improvvisamente più grande una camera. Il motivo è presto detto: la luce viene riflessa sulle pareti opposte creando l’illusione di superfici più ampie e un ambiente luminoso. A voi la scelta se puntare su un armadio dalle ante a specchio o semplicemente uno specchio di grandi dimensioni da installare su una parete o da appoggiare contro il muro.



5. Creare un armadio sotto il letto

Se vi piace dormire in alto o semplicemente volete sfruttare dello spazio extra, puntate sulla parte sotto il letto per riporre oggetti e accessori, evitando così l’aggiunta di un altro armadio. Se la stanza lo consente e ha un soffitto alto, potreste anche pensare di realizzare un armadio con cassetti e vani sui quali riporre il vostro materasso creando una scaletta per salirvi; in alternativa, preferite una struttura letto con appositi vani scorrevoli o spazio per conservare scatole e cesti.



6. Puntare su un elemento oversize

Abbiamo detto che il segreto per far apparire una stanza più grande è optare per il minimalismo, ma questo non significa rinunciare all’elemento di spicco. Che si tratti del letto o semplicemente di un lampadario, puntate su un oggetto oversize per creare un punto focale diverso sul quale far cadere lo sguardo distraendolo dalle dimensioni della camera.



7. Sfruttare le nicchie

Potreste già averne nella struttura orginale della camera o chiedere ad un esperto di realizzarne per voi nelle pareti. Nicchie e strutture a ponte sono infatti incredibilmente utili quando si tratta di ricavare spazio extra per oggetti, libri o accessori che non entrano nei vostri armadi.



8. Comodini a matrioska

Un paio di tavolini “a matrioska” sono la soluzione ideale per creare spazio extra accanto al letto. Da preferire ai comodini tradizionali perché è anche possibile utilizzare lo spazio vuoto sottostante per riporvi ceste o casse.





Cover Photo Credits: iStock Photo