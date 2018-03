Quando ci rilassiamo in soggiorno ci sentiamo veramente a casa. Ma cosa fare se il salotto è troppo piccolo? Ecco alcune idee!

Chi non ama la sensazione di pace che si prova buttandosi sul divano dopo una giornata faticosa? Il salotto è il luogo della casa dove rilassarsi, leggere, guardare la tv e anche dove passare del tempo con gli amici.

In un piccolo appartamento però può essere difficile creare un ambiente confortevole con così poco spazio in soggiorno.

Ecco qualche consiglio per trasformare un salotto di dimensioni ridotte in un piccolo angolo di relax.





Lontano dai muri

Il soggiorno è una zona trafficata e, se l’ambiente è piccolo, la tendenza più diffusa è quella di addossare tutto alle pareti. In realtà liberare dello spazio (seppur poco) intorno a mobili e divano può creare l’illusione di avere un ambiente più ampio.

Photo credit: luluandgeorgia.com

Tappeto oversize

I tessili come i tappeti sono un elemento importante del salotto, per dare carattere rendere la stanza accogliente. Meglio optare per un tappeto di grandi dimensioni che ricopra quasi totalmente il pavimento, per rendere lo spazio visivamente più ampio e per non rischiare di “spezzare” l’ambiente.

Photo credit: anthropologie.com

Trasparenze

Se amate l’idea di un coffee table davanti al divano, ma temete che sia troppo ingombrante, si può trovare un ottimo compromesso con un tavolino con superfici in vetro o plexiglass. La trasparenza dei materiali permette di mantenere tutte le funzionalità in totale leggerezza.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Divano componibile

Quando lo spazio è poco, una soluzione flessibile è quello che ci vuole. Invece di scegliere un divano unico, si può optare per una seduta “componibile” e personalizzata, da adattare ad ogni situazione.

Photo credit: ikea.com

Soffitti più alti

In un salotto di ridotta metratura non dobbiamo dimentichiamoci delle altezze. Possiamo usare delle tende per dare l’illusione di uno spazio verticale molto più alto, appendendole appena sotto al soffitto e lasciandole cadere fino a terra.

Photo credit: hm.com

Mobili in scala

Se avete paura di strafare, scegliete un divano in scala ridotta, che si adatti alle dimensioni del vostro soggiorno. Per compensare i posti persi potete sempre aggiungere qualche pouf per far sedere gli amici.

Photo credit: luluandgeorgia.com

Mobile TV

Spesso in un salotto non può mancare un angolo dedicato alla televisione, anche se gli schermi sono sempre più slim e abbiamo sempre meno dispositivi (ricordate quanto spazio portava via un videoregistratore?). Optate per un mobile TV stretto e con gambe sottili o, perché no, sollevato da terra, per evitare l’effetto ingombrante.

Photo credit: maisondumonde.com

Geometrie

Giocate con i tessuti e le fantasie: arredare un piccolo salotto con pattern geometrici, oltre a dare struttura all’ambiente, crea l’illusione ottica di una stanza che si estende lungo le linee.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Niente divano

Chi l’ha detto che in un salotto deve esserci per forza un divano? Se l’idea di spezzare la tradizione non vi dispiace (o se il divano proprio non ci sta) organizzate il vostro angolo di relax intorno a poltrone, sedie e pouf.

Photo credit: anthropologie.com

Tavola rotonda

In un piccolo appartamento può capitare che il vostro salotto sia anche la vostra sala da pranzo, quindi bisognerà farci stare anche un tavolo. Scegliendone uno di forma rotonda occuperete visivamente meno spazio e sarà anche più facile aggiungere un posto in più.

Photo credit: maisondumonde.com