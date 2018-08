Si può dare vivacità a un bagno piccolo senza rendere l'ambiente troppo carico? Certamente: ecco qualche idea per arredare con il colore

Molti di noi almeno una volta nella vita abbiamo dovuto fare i conti con un bagno piccolo. Una maledizione quando tutte le mattine si prende dentro l'angolo del lavandino, una benedizione quando bisogna fare le pulizie.

La funzione puramente pratica della stanza da bagno non deve per forza farci trascurare lo stile. Molto spesso quando lo spazio è poco si tende a non sovraccaricare l'ambiente con arredi eccessivi e palette non neutrali. Ma dobbiamo davvero rinunciare al colore? Assolutamente no, ecco qualche idea.





Colori tenui

Cominciamo con cautela. Se dipingere le pareti del nostro piccolo bagno con tonalità accese ci preoccupa, ma desideriamo comunque un po' di vivacità, meglio optare per i colori pastello. Oltre a mantenere l'ambiente più luminoso e sereno, sono perfetti per dare un aspetto più vintage al nostro bagno.





Arredo bold

Sempre senza esagerare, possiamo scegliere un unico pezzo d'arredo con cui sbizzarrirci. Largo a toilette dai colori brillanti, vasche da bagno a tinte forti o specchi con cornici audaci.





Pareti scure

Non è più una novità, ma ancora non ci siamo abituati. Le pareti scure non sovraccaricano necessariamente l'ambiente, anzi, aggiungono profondità dando l'illusione di uno spazio più ampio.





Tenda vivace

Per chi preferisce mantenere le pareti così come sono, un modo per ravvivare l'ambiente è scegliere una tenda da doccia colorata. Un consiglio in più per uno spazio piccolo: appendete la tenda più in alto possibile, per estendere illusoriamente le pareti.





Sguardo in alto

Se lo spazio è piccolo e stretto e un colore sulle pareti vi sembra soffocante, un'idea per aggiungere vivacità è dipingere solamente il soffitto. Una scelta di impatto, ma senza opprimere.





Richiami

Lasciamo da parte pareti e soffitti e concentriamoci un momento su complementi d'arredo e tessili. Scegliete un colore e inseritelo in piccoli dettagli, creando un gioco di richiami.





Si chiude una porta

Per dare colore ad un bagno piccolo senza strafare si può scegliere di dipingere una sola parete di un colore acceso. Un'idea più originale (e meno impegnativa)? Dipingere solo l'interno della porta.





Cover Photo Credits: iStock Photo